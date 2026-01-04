Kibice nie wytrzymali po tym, co powiedział Niemiec. "Judasz"

Piłka nożna już wielokrotnie przyzwyczaiła nas do tego, że nie znosi próżni i stagnacji. Co jakiś czas kibice obserwują wielu młodych piłkarzy, potocznie określanych "wonderkidami". W Polsce zachwyca 17-letni Oskar Pietuszewski z Jagiellonii Białystok, a w Bayernie Monachium takim odkryciem jest Lennart Karl. Do tej pory Karl zagrał w 22 meczach w barwach Bayernu we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił sześć goli i zanotował dwie asysty. Karl został najmłodszym zawodnikiem w historii Ligi Mistrzów, który zdobył bramkę w trzech kolejnych spotkaniach - łącznie miał 17 lat i 290 dni. Teraz ma on pewne problemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Mama pytała, po co mi to? Brzęczek szczery

Piłkarz Bayernu Monachium podpadł kibicom. "Naplucie w twarz"

Karl spotkał się z kibicami Bayernu przy okazji zimowej przerwy. Jeden z fanów zapytał, czy Karl ma jakiś klub marzeń poza Bayernem? 17-latek był bardzo szczery przy swojej odpowiedzi.

- Mam nadzieję, że to zostanie między nami. Bayern jest bardzo dużym klubem i granie w jego barwach jest jak sen, ale kiedyś chcę trafić do Realu Madryt - stwierdził Karl.

Kibicom Bayernu bardzo się nie spodobała taka wypowiedź. "Większym problemem jest mówienie tego na spotkaniu z fanami", "nie docenia Bayernu", "trzy miesiące i już myśli, że jest ponad Bayernem", "judasz", "to mocne naplucie w twarz kibicom" - czytamy. "Nie zdążyli zrobić młodemu szkolenia z występów medialnych" - dodał Tomasz Urban z Eleven Sports.

Warto dodać, że Karl jest jednym z najmłodszych debiutantów w historii Bayernu Monachium. Karl zadebiutował 22 sierpnia 2025 r. w meczu Bayernu z RB Lipsk (6:0), kiedy to miał 17 lat i sześć miesięcy. Wtedy Karl wszedł na boisko w 69. minucie w miejsce Serge'a Gnabry'ego.

Zobacz też: Nie do wiary, co się stało w meczu Liverpoolu. To była 97. minuta

Jednocześnie Karl nie byłby pierwszym przypadkiem zawodnika, który przenosi się z Bayernu Monachium do Realu Madryt. Wcześniej tą drogą podążał Hamit Altintop, Toni Kroos oraz David Alaba. Z kolei z Realu do Bayernu przenosił się np. Arjen Robben, Xabi Alonso, James Rodriguez czy Alvaro Odriozola.

Po pierwszej części sezonu Bayern Monachium jest liderem Bundesligi z 41 punktami i wciąż pozostaje niepokonany. Zespół Vincenta Kompany'ego ma dziewięć punktów przewagi nad Borussią Dortmund i dwanaście nad Bayerem Leverkusen.