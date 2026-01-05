Sala ryknęła śmiechem, gdy Kane wymienił swoje ulubione niemieckie słowo

Przyszłość Harry'ego Kane'a w Bayernie Monachium jeszcze do niedawna była tematem ożywionych spekulacji. W listopadzie hiszpańskie media wręcz rozpisywały się, że zgodnie z obowiązującą umową od przyszłego lata można będzie wykupić Anglika za kwotę odstępnego rzędu 65 mln euro. Z okazji miałaby zaś skorzystać FC Barcelona. Czy taki scenariusz jest możliwy do zrealizowania?
Coraz więcej wskazuje na to, że nie. Tak przynajmniej sugeruje niemiecki "Bild". Gazeta ostatnio zrelacjonowała spotkanie Kane'a z grupą fanów Bayernu w Denkendorf, w trakcie którego padło pytanie, czy napastnik przedłuży kontrakt. - Oczywiście, że teraz będzie dużo mówione o moim kontrakcie. Naprawdę mi się tu podoba! Nie wyobrażam sobie teraz być gdziekolwiek indziej. A takie dni jak ten, kiedy widzę wsparcie kibiców, tylko to potwierdzają - odpowiedział.
Obecna umowa Kane'a obowiązuje do 2027 r. Sam zawodnik dał jednak jasno do zrozumienia, że w klubie może pozostać nawet dłużej. - To zdecydowanie możliwe! W 100 procentach. Będą się odbywały na ten temat rozmowy, ale to się stanie. Teraz skupiam się na tym sezonie. Ale w tej chwili nie ma innego miejsca, w którym chciałbym być! - zadeklarował.
32-latek tak dobrze zadomowił się w Niemczech, że postawił sobie za cel nauczenie się tamtejszego języka. Podczas wspomnianego spotkania przyznał jednak, że nie przychodzi mu to łatwo. - Szczerze mówiąc, to naprawdę trudne. Ale staram się chodzić na lekcje dwa razy w tygodniu. Jestem w takim momencie, że zaczynam coraz więcej rozumieć, kiedy chłopaki rozmawiają w szatni. Mam nadzieję, że do końca sezonu będę w stanie przeprowadzić krótką rozmowę, a może nawet udzielić pierwszego wywiadu po niemiecku - wyjaśnił.
Nawiązując do tego tematu Kane dostał pytanie o ulubione słowo w języku niemieckim. Wybór mógł być tylko jeden. - Tor (po polsku: "gol", "bramka") - ujawnił Anglik, po czym cała sala wybuchła śmiechem.
W całym obecnym sezonie Harry Kane zdobył już dla Bayernu 30 bramek we wszystkich rozgrywkach, w tym 19 w Bundeslidze. Tym samym napastnik jest liderem klasyfikacji Złotego Buta i goni rekord Roberta Lewandowskiego, który w jednym sezonie Bundesligi (2020/21) strzelił 41 goli.