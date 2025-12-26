Niemcy zachwyceni Polakiem! Ogłaszają: "Niespodzianka sezonu"

- Apeluję do Bo Henriksena o odwagę! Kto zbudował Grudę i Nebela? No właśnie on! Może i na początku stracilibyśmy z Potulskim w składzie parę goli więcej, ale on i jego młodzi koledzy wnieśliby do drużyny fizyczność, której nam dzisiaj bardzo brakuje - podkreślał burmistrz Moguncji, Nino Haase. Próbował nakłonić trenera 1. FSV Mainz 05 do tego, by dał szansę Kacprowi Potulskiemu w Bundeslidze. I finalnie prośby zostały wysłuchane, a Polak zaczął błyszczeć. Szczególnie zaimponował w meczu z Bayernem Monachium (2:2). Rozegrał pełne 90 minut, strzelając gola, ale też przyczyniając się do utraty bramki. Mimo wszystko otrzymał bardzo pozytywne recenzje, a niemieckie media zaczęły się nad nim rozpływać.

Kacper Potulski doceniony przez "Kickera"

I robią to nadal. "Kicker" stworzył zestawienie "18 niespodzianek tego sezonu Bundesligi". Potulski znalazł się wśród wybranych, co jest sporym wyróżnieniem. W końcu rozegrał ledwie trzy spotkania na tym poziomie rozgrywek. Redakcja podała też uzasadnienie decyzji.

"Kilka dni przed ukończeniem pełnoletności Kacper Potulski zadebiutował w Lidze Konferencji. W rundzie jesiennej zagrał również w Bundeslidze. W zremisowanym 2:2 meczu w Monachium, polski stoper, mając 18 lat i 56 dni, został drugim najmłodszym strzelcem dla FSV Mainz 05 w najwyższej lidze w Niemczech, po Nelsonie Weiperze. Co więcej, został też trzecim najmłodszym strzelcem w historii Bundesligi" - czytamy. W gronie wybranych znaleźli się również m.in. Yan Couto z Borussii Dortmund, Karim Coulibaly z Werderu Brema czy Ilyas Ansah z Unionu Berlin.

Kluczowa runda przed 1. FSV Mainz 05

Teraz przed Potulskim kilka dni przerwy. Kolejny mecz FSV Mainz rozegra po Nowym Roku. 10 stycznia zmierzy się z Unionem Berlin. I wydaje się, że Polak znów pojawi się na boisku. W ostatnich dwóch spotkaniach spędził na murawie 180 minut. Jego drużyna radzi sobie jednak poniżej oczekiwań. Na zwycięstwo w Bundeslidze czeka aż od... 20 września. Po 15 meczach ma tylko osiem punktów na koncie, przez co zajmuje ostatnią, 18. lokatę.