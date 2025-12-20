Tak Niemcy podsumowali ostatni mecz Kamińskiego

Jakub Kamiński latem zamienił VfL Wolfsburg na FC Koeln. To był strzał w dziesiątkę. Z niezbyt efektywnego i często rezerwowego zawodnika stał się gwiazdą zespołu z Kolonii. Trener Lukas Kwasniok sprawił, że reprezentant Polski zaczął dostarczać gole i asysty. 2025 rok kończy z pięcioma trafieniami i jednym kluczowym podaniem. Szansę na poprawę tego dorobku miał w sobotnie popołudnie. Jego zespół podejmował na własnym stadionie Union Berlin.

Kamiński znów należał do wyróżniających się postaci Kolonii. W pierwszej połowie mógł zdobyć dwa gole - najpierw odważnie wpadł w pole karne i oddał strzał na bramkę Ronnowa. Następnie uderzył bez przyjęcia, tuż zza pola karnego i postraszył duńskiego bramkarza. Ostatecznie ani jemu, ani żadnemu zawodnikowi FC Koeln nie udało się trafić do siatki. Mecz zakończył się porażką gospodarzy, a gola na wagę trzech punktów dla Unionu zdobył Andras Schafer. Mimo porażki FC Koeln niemieckie media nie mają wątpliwości - to był dobry mecz Polaka.

- Polak czuł się jak u siebie na lewym skrzydle i był najaktywniejszym zawodnikiem Kolonii z piłką. 23-latek stworzył trzy okazje bramkowe dla Kolonii w pierwszej połowie. Przemierzał dużo pola i cofał się, by przejąć piłkę. Jego gra wyraźnie osłabła w drugiej połowie i został zmieniony po 86 minutach - napisał "Koelnische Rundschau", przyznając mu notę 2,5 (w Niemczech im niżej, tym lepiej). Lepszą otrzymał tylko bramkarz FC Kolen Marvin Schwabe.

- Oddał wszystkie strzały Kolonii na bramkę Unionu. Ciągle w ruchu, sprawiał Unionowi Berlin poważne problemy, zwłaszcza w pierwszej połowie. Jednak w sobotę nie udało mu się strzelić gola. Podejrzewano go również o zagranie ręką, gdy piłka odbiła się od jego uda i trafiła w ramię. Sędzia Dingert nie dopatrzył się jednak żadnego zachowania uzasadniającego rzut karny - dodał "Koelner Stadt-Anzeiger", oceniając go na 3.

"Od początku był jak wir na swojej ulubionej pozycji. Zdecydowanie najbardziej rzucający się w oczy zawodnik Kolonii, co za tym idzie, miał najlepsze okazje w pierwszej połowie. W drugiej był zupełnie innym zawodnikiem, niemal niewidocznym" - ocenił express.de, przyznając mu notę 3.

Z dobrej postawy Kamińskiego z pewnością cieszy się Jan Urban. Przed selekcjonerem reprezentacji Polski tygodnie intensywnej pracy przed barażami o mistrzostwa świata. W ciemno można zakładać, że w marcu skrzydłowy FC Koeln znów będzie jednym z najważniejszych członków kadry. Od kiedy prowadzi ją Urban, zanotował już dwa gole i zaliczył jedną asystę. Łącznie w drużynie narodowej ma 27 spotkań i trzy bramki.