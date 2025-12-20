Była 6. minuta. Tak Kamiński zakończył najlepszy rok w Niemczech

Czy Jakub Kamiński to największy wygrany polskiej piłki w 2025 roku? To teza, która mogłaby się obronić. Od rezerwowego i nieefektywnego piłkarza w Wolfsburgu do gwiazdy FC Koeln i piłkarza generującego liczby na poziomie Bundesligi. Polski skrzydłowy w sobotnie popołudnie znów mógł się podobać.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Kamiński mógł zostać bohaterem. To była 6. minuta

To była szósta minuta meczu 15. kolejki Bundesligi. Jakub Kamiński wpadł w pole karne i oddał groźny strzał na bramkę Frederika Ronnowa. Choć nie zdobył gola, to ta jedna akcja była miniaturą tego sezonu w wykonaniu polskiego skrzydłowego. Przenosiny do FC Koeln okazały się dla niego strzałem w dziesiątkę.

Czytaj też: Polska patrzy z góry na wszystkich. To nie żart. "Górują nad potęgami"

Od początku sobotniego spotkania z Unionem Berlin - ostatnim tym roku - Kamiński był najaktywniejszym zawodnikiem FC Koeln. W pierwszej połowie, poza wspomnianym wyżej wejściem w pole karne, oddał też strzał z pierwszej piłki, który o mały włos zaskoczyłby bramkarza rywali.

"Kuba Kamiński na razie zdecydowanie najlepszym piłkarzem Kolonii w tym meczu. Jedyny, który szuka niestandardowych rozwiązań i próbuje coś więcej, niż granie wszerz" - tak na portalu X komentował ekspert Bundesligi i dziennikarz Eleven Sports Tomasz Urban.

W drugiej połowie bohaterem zespołu Polaka mógł zostać bramkarz Marvin Schwabe, który obronił strzał głową Leopolda Querfelda. Przez ostatnie minuty spotkania gospodarze musieli radzić sobie w osłabieniu. Rav van den Berg został ukarany czerwoną kartką za zagranie ręką w akcji, gdy był ostatnim obrońcą FC Koeln.

Union, grając w przewadze, zaatakował odważniej i to się opłaciło. W doliczonym czasie gry piłka trafiła przed pole karne do Andrasa Schafera, który uderzył bez przyjęcia i dał wygraną gościom. Kiedy Węgier zapewniał wygraną Unionowi, na boisku nie było już Kamińskiego. Polak został zmieniony w 86. minucie.

Przed FC Koeln i pozostałymi drużynami Bundesligi przerwa zimowa. Na ligowe boiska w Niemczech wrócimy już w styczniu. Pierwsze spotkanie drużyny Jakuba Kamińskiego zostanie rozegrane 10 stycznia o 15:30. Rywalem podopiecznych trenera Kwasnioka będzie Heidenheim.