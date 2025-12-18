18-letni Polak zachwyca całe Niemcy po meczu z Bayernem. "Gdzie jest sufit"

W ostatnich miesiącach wielu kibiców poznało nazwisko Kacpra Potulskiego. 18-letni obrońca w październiku zadebiutował w pierwszej drużynie Mainz w wygranym spotkaniu z Omonią Nikozja. W listopadzie zaliczył swój pierwszy występ w Bundeslidze, a w grudniu zdobył pierwszą bramkę.

I to w nie byle jakich okolicznościach, gdyż młodzieżowy reprezentant Polski pokonał Manuela Neuera w meczu z Bayernem Monachium na Allianz Arenie. Tym samym Potulski został najmłodszym Polakiem, który zdobył bramkę w Bundeslidze.

Kacper Potulski pomaga Mainz

Choć Mainz w lidze radzi sobie bardzo źle - zajmuje 18. miejsce ze stratą czterech punktów do przedostatniego Heidenheim, to sam Potulski zbiera za swoją grę wiele pochwał. Jego grę doceniają eksperci, dyrektor sportowy klubu, a także nowy trener Mainz, Urs Fischer. W rozmowie ze Sportowymi Faktami swoją opinię wyraził Franz Krafczyk, dziennikarz 90min.de.

- Nie tylko trafił do siatki, ale również uratował swój zespół przed utratą gola w innej sytuacji. Choć w końcówce sprokurował karnego, nie przekreśla to bardzo dobrego meczu w jego wykonaniu - tak Krafczyk podsumował występ Potulskiego w niedzielnym spotkaniu z Bayernem. Można więc uznać, że pomimo błędu, Polak przyczynił się do zdobycia punktu przez czerwoną latarnię ligi na boisku hegemona.

Potulski diamentem do oszlifowania

Potulski staje się coraz bardziej znany, jednak daleko mu do bycia gwiazdą Bundesligi - Po tym spotkaniu zrobiło się o nim głośno, ale jeszcze nie jest znany szerszej publiczności w Niemczech. Wszystko przyjdzie z czasem - stwierdził Krafczyk. Zdaniem dziennikarza, Polak może stać się czołowym zawodnikiem ligi - Z dalszymi prognozami należy się wstrzymać do końca sezonu, ale Potulski rokuje naprawdę dobrze. Niemniej dopiero zaprzyjaźnia się z grą na seniorskim poziomie. Widać, że ma duży talent, którego granice trudno zweryfikować po kilku spotkaniach - ocenił.

Wśród licznych zalet 18-latka wymienia się to, że jest niezwykle wysportowany. Krafczyk podziela to zdanie - Wzrost na pewno pomaga mu w grze głową. Ma dobre warunki fizyczne, przez co niełatwo go upilnować obrońcom. Sam jestem ciekawy, gdzie jest sufit tego młodego zawodnika - zakończył.

W ostatnim meczu fazy ligowej Mainz będzie walczyć o utrzymanie się w czołowej ósemce rozgrywek. Niemcy zmierzą się u siebie z Samsunsporem. Oba kluby zdobyły 10 punktów, ale Turcy zajmują wyższe miejsce dzięki lepszemu bilansowi bramek. Ten mecz, jak i wszystkie pozostałe, rozpocznie się o godzinie 21:00. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowych ze spotkań ostatniej kolejki Ligi Konferencji na stronie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.