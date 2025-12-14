Polak strzelił gola Bayernowi! On ma zaledwie 18 lat

Była druga minuta doliczonego czasu gry pierwszej połowy w meczu 14. kolejki Bundesligi: Bayern Monachium - 1. FSV Mainz 05. Gospodarze prowadzili 1:0, ale to goście zadali zaskakujący cios w tej części. Bramkę na 1:1 zdobył zaledwie 18-letni Kacper Potulski, który pokonał bramkarza strzałem głową z pięciu metrów. Polak wykorzystał dośrodkowanie z rzutu wolnego Duńczyka Williama Bovinga. Sędziowie przez kilka minut sprawdzali jego trafienie na VAR, ale ostatecznie bramka została uznana! Zniecierpliwiony młody Polak mógł odetchnąć z ulgą. Dla Potulskiego to pierwszy w historii gol w Bundeslidze.

REKLAMA

Zobacz wideo Piłkarze Legii balują po przegranych meczach? Kosecki: Po remisie z Lechią piłkarze bawili się w klubie

Kacper Potulski z golem przeciwko Bayernowi Monachium w Bundeslidze!

- Potulski wykorzystał doskonale swoje warunki fizyczne, świetnie wyszedł w powietrze 18-latek. Piłkarze Bayernu mogą być niezadowoleni, bo kontrowali przebieg wydarzeń, ale nagle wszystko popsuł im Kacper Potulski - mówili komentatorzy Eleven Sports.

Bramkę Potulskiego można zobaczyć poniżej.

Bayern Monachium w tym meczu prowadził 29. minuty. Wtedy gola strzelił 17-letni Lennart Karl, a asystę miał Serge Gnabry. Do przerwy był remis 1:1. Sensacyjny, bo przecież Bayern Monachium to lider Bundesligi, a 1. FSV Mainz 05 zajmuje ostatnie miejsce w tabeli, a dotychczas zdobył zaledwie sześć punktów. W pierwszej połowie gospodarze oddali aż 13 strzałów, a rywale tylko dwa. Posiadanie piłki było zdecydowanie na korzyść faworytów - 88-12 proc.!

W 69. minucie w Monachium była konsternacja. Gola na 2:1 dla gości zdobył bowiem Lee Jae-Sung. Wciąż chwalony był Potulski.

- Kolejna bardzo dobra interwencja Polaka, znów był świetnie ustawiony. Pracuje na wysoką notę, by znaleźć się w jedenastce Kickera. Świętował teraz po swojej interwencji, jak swojego gola - dodawali komentatorzy Eleven Sports.

Zobacz także: Krytyczna sytuacja w Śląsku Wrocław. "Tak źle jeszcze nie było"

Dla drużyny gości był to pierwszy mecz od czwartkowego starcia w Lidze Konferencji z Lechem. Wtedy Niemcy zremisowali w Poznaniu 1:1.