Polski trener podbija Bundesligę! Czegoś takiego nie było od 40 lat
Eugen Polanski podpisał długoterminowy kontrakt z Borussią Moenchengladbach i wyprowadził klub z "bundesligowego" dołka. W ostatniej kolejce Borussia wygrała 1:0 z Mainz. Jeden z profili zajmujących się Bundesligą zauważył, że Borussia pod wodzą Polanskiego nawiązała do dawnych występów tego klubu, gdy jego szkoleniowcem był legendarny Jupp Heynckes.
Borussia Mönchengladbach
15 grudnia miną trzy miesiące od momentu, gdy Eugen Polanski został następcą Gerardo Seoane w Borussi Moenchengladbach. Na początku były reprezentant Polski był wyborem tymczasowym, ale od 17 listopada br. klub podpisał z nim długoterminowy kontrakt. - Od samego początku imponował nam swoimi cechami, zarówno pod względem charakteru, jak i umiejętności, i jesteśmy przekonani, że z nim jako trenerem będziemy mogli kontynuować pozytywny rozwój - mówił Rouven Schroeder, dyrektor sportowy Borussii Moenchengladbach.

Co za seria zespołu Eugena Polanskiego. Nawiązał do wyczynu legendy

W piątek Borussia odniosła swoje kolejne zwycięstwo w Bundeslidze. Zespół Eugena Polanskiego wygrał 1:0 z Mainz po samobójczym trafieniu Danny'ego da Costy. W ten sposób Borussia śrubuje serię pięciu kolejnych ligowych meczów bez porażki. Profil "OptaFranz" zauważył na portalu X, że Borussia wygrała trzeci kolejny mecz wyjazdowy w Bundeslidze i nie straciła w nich ani jednego gola.

W ten sposób Borussia pod wodzą Polanskiego nawiązała do czasów legendarnego Juppa Heynckesa w Mönchengladbach, który dokonał tej samej sztuki w 1985 roku.

Polanski mógł znaleźć się w reprezentacji Polski. "Bardzo ucieszyłem się z propozycji"

Kontrakt Polanskiego z Borussią jest ważny do czerwca 2028 r. - Nigdy nie ukrywałem, jak wiele dla mnie znaczy objęcie tego stanowiska w klubie z mojego rodzinnego miasta. Bycie trenerem Borussii sprawia mi ogromną radość i napawa dumą. Świadomość, że mam wsparcie kierownictwa klubu, jest dla mnie doskonałą motywacją i podkreśla pracę, jaką włożył cały zespół - podkreślał Polanski po podpisaniu długoterminowej umowy z klubem.

Okazuje się, że do tego scenariusza mogło w ogóle nie dojść, bo Polanski był rozważany w roli asystenta Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski. - Rozmowy z trenerem Brzęczkiem stały na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Byłem gotowy podjąć to wyzwanie, pracować w jego sztabie w roli asystenta. Bardzo ucieszyłem się z takiej propozycji, czułem się wyróżniony. PZPN wybrał jednak Jana Urbana i temat upadł. Jestem dumny z bycia Polakiem, fajnie, że mogę reprezentować Polskę w Bundeslidze - mówił Polanski.

Przed Borussią jeszcze dwa mecze przed noworoczną przerwą, odpowiednio z Wolfsburgiem (13.12) i Borussią Dortmund (19.12).

