Polski trener podbija Bundesligę! Czegoś takiego nie było od 40 lat

15 grudnia miną trzy miesiące od momentu, gdy Eugen Polanski został następcą Gerardo Seoane w Borussi Moenchengladbach. Na początku były reprezentant Polski był wyborem tymczasowym, ale od 17 listopada br. klub podpisał z nim długoterminowy kontrakt. - Od samego początku imponował nam swoimi cechami, zarówno pod względem charakteru, jak i umiejętności, i jesteśmy przekonani, że z nim jako trenerem będziemy mogli kontynuować pozytywny rozwój - mówił Rouven Schroeder, dyrektor sportowy Borussii Moenchengladbach.

Co za seria zespołu Eugena Polanskiego. Nawiązał do wyczynu legendy

W piątek Borussia odniosła swoje kolejne zwycięstwo w Bundeslidze. Zespół Eugena Polanskiego wygrał 1:0 z Mainz po samobójczym trafieniu Danny'ego da Costy. W ten sposób Borussia śrubuje serię pięciu kolejnych ligowych meczów bez porażki. Profil "OptaFranz" zauważył na portalu X, że Borussia wygrała trzeci kolejny mecz wyjazdowy w Bundeslidze i nie straciła w nich ani jednego gola.

W ten sposób Borussia pod wodzą Polanskiego nawiązała do czasów legendarnego Juppa Heynckesa w Mönchengladbach, który dokonał tej samej sztuki w 1985 roku.

Polanski mógł znaleźć się w reprezentacji Polski. "Bardzo ucieszyłem się z propozycji"

Kontrakt Polanskiego z Borussią jest ważny do czerwca 2028 r. - Nigdy nie ukrywałem, jak wiele dla mnie znaczy objęcie tego stanowiska w klubie z mojego rodzinnego miasta. Bycie trenerem Borussii sprawia mi ogromną radość i napawa dumą. Świadomość, że mam wsparcie kierownictwa klubu, jest dla mnie doskonałą motywacją i podkreśla pracę, jaką włożył cały zespół - podkreślał Polanski po podpisaniu długoterminowej umowy z klubem.

Okazuje się, że do tego scenariusza mogło w ogóle nie dojść, bo Polanski był rozważany w roli asystenta Jerzego Brzęczka do reprezentacji Polski. - Rozmowy z trenerem Brzęczkiem stały na bardzo dobrym poziomie merytorycznym. Byłem gotowy podjąć to wyzwanie, pracować w jego sztabie w roli asystenta. Bardzo ucieszyłem się z takiej propozycji, czułem się wyróżniony. PZPN wybrał jednak Jana Urbana i temat upadł. Jestem dumny z bycia Polakiem, fajnie, że mogę reprezentować Polskę w Bundeslidze - mówił Polanski.

Przed Borussią jeszcze dwa mecze przed noworoczną przerwą, odpowiednio z Wolfsburgiem (13.12) i Borussią Dortmund (19.12).

