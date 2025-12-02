Media: Gigant rusza po Polaka. Ogromne pieniądze na stole

25-letni Mateusz Kochalski bardzo dobrze gra w tym sezonie w Lidze Mistrzów. Polski bramkarz na początku listopada świetnie spisał się w meczu z Chelsea. Trzy tygodnie później w pojedynku z Napoli został siódmym polskim bramkarzem w historii, który obronił rzut karny w Lidze Mistrzów. "To był jeden z lepszych meczów świeżo upieczonego reprezentanta Polski w Lidze Mistrzów. Mimo że Karabach ostatecznie przegrał w Neapolu z Napoli (0:2), to Mateuszowi Kochalskiemu bardziej przeszkadzali jego obrońcy niż ofensywa rywali. W meczu Polak bronił wszystko, co mógł, nawet rzut karny. Mocno zachwycił i we Włoszech, i w Azerbejdżanie" - pisał o nim Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl.

REKLAMA

Zobacz wideo Transfer Marcina Bułki upadł w ostatniej chwili! Wstrząsająca historia

Gigant chce Mateusz Kochalskiego

Mateusz Kochalski wzbudził zainteresowanie innych klubów Europy i wydaje się kwestią czasu, kiedy opuści Karabach Agdam. W połowie października pisaliśmy, że zainteresowana byłym bramkarzem Stali Mielec i Radomiaka jest Borussia Dortmund, czyli ośmiokrotny mistrz Niemiec. "Przez lata o sile Borussii Dortmund stanowili polscy piłkarze. Smolarek, Piszczek, Błaszczykowski, Lewandowski... czyżby ta lista miała się niedługo wydłużyć? Według azerskich mediów BVB jest zainteresowana zakontraktowaniem Mateusza Kochalskiego" - pisał Mateusz Gaweł ze Sport.pl.

Teraz azerskie media znów rozpisują się o Kochalskim i jego ewentualnym transferem do BVB.

"Niezawodny bramkarz Karabachu Mateusz Kochalski stał się jednym z najgłośniejszych nazwisk zimowego okresu transferowego. Według informacji uzyskanych przez baku.ws, niemiecki gigant Borussia Dortmund szykuje się do podjęcia realnych kroków w celu transferu polskiego bramkarza" - pisze baku.ws.

Dziennikarz dodaje, że Kochalskim zachwycony jest Niko Kovac trener Borussii Dortmund.

"Według doniesień Niko Kovac był pod wrażeniem gry Kochalskiego, zwłaszcza w meczu z Napoli. To właśnie wtedy Kovac pozytywnie zaopiniował decyzję zarządu o pozyskaniu bramkarza. Klub planuje oficjalnie zakontraktować Kochalskiego w zimowym oknie transferowym" - czytamy.

Zobacz także: Ogromny chaos w Realu Madryt. Wskazują palcem: to on jest temu winien

Baku.ws pisze też, że Karabach nie zamierza łatwo oddać Kochalskiego. Władze klubu nie chcą nawet rozmawiać o sprzedaży Polaka za mniej niż 7 milionów euro. Termin ewentualnego transferu zależy też od sytuacji azerskiego klubu w Champions League. Jeśli Karabach Agdam awansowałby do fazy play-off, to wtedy sprzedaż Kochalskiego zostałaby przesunięta na lato przyszłego roku.

Kochalski w tym sezonie zagrał w 15 spotkaniach, wpuścił 18 bramek, a pięć razy zachował czyste konto.

Karabach Agdam w lidze azerskiej z 29 punktami w 12 spotkaniach jest liderem rozgrywek. Trzy punkty mniej ma wicelider - Zira (mecz rozegrany więcej). Zespół Kochalskiego w Lidze Mistrzów po pięciu kolejkach z siedmioma punktami jest na 19. pozycji. W następnej kolejce (10 grudnia, godz. 18.45) zagra przed własną publicznością z Ajaksem Amsterdam.