18-letni Polak przeszedł do historii klubu Bundesligi! Czekaliśmy na to 30 lat

W latach 2021-2023 Kacper Potulski występował w drużynach młodzieżowych Legii Warszawa. Potem defensor przeniósł się bez kwoty odstępnego do FSV Mainz, a ponad dwa lata po transferze doczekał się debiutu na poziomie Bundesligi. Potulski znalazł się w wyjściowym składzie Mainz na starcie z Freiburgiem i stworzył tercet środkowych obrońców ze Stefanem Bellem i Dannym da Costą. Polak nie będzie najlepiej wspominał tego debiutu, bo Mainz przegrało 0:4 z Freiburgiem i spadło na ostatnie miejsce w Bundeslidze.

Kacper Potulski pobił rekord Marka Saganowskiego w Bundeslidze

Dziennik "Kicker" pisze wprost, że Potulski stał się najmłodszym debiutantem Mainz w historii Bundesligi. W dniu rozgrywania spotkania z Freiburgiem Potulski miał 18 lat i 42 dni. Potulski był też najmłodszym Polakiem z debiutem w Bundeslidze - aktualny rekord należał do Marka Saganowskiego, który debiutował w barwach Hamburgera SV, mając 18 lat i 128 dni. To był sezon 96/97, więc od tego momentu minęło blisko 30 lat.

"Kicker" też przyznał Potulskiemu "piątkę" w skali 1-6 (1 to najlepsza ocena, 6 to najgorsza), a i tak Polak miał taką samą ocenę, jak większość zespołu, bo nikt nie dostał lepszej.

Warto dodać, że to był piąty występ Potulskiego w pierwszym zespole Mainz. Wcześniej Polak grał w Lidze Konferencji w spotkaniach z Omonią Nikozja (1:0), Zrinjskim Mostarem (1:0), Fiorentiną (2:1) i CS U Craiova (0:1).

Polak będzie miał nowego trenera? "Nasza sytuacja jest fatalna"

Niewykluczone, że Potulski będzie miał wkrótce nowego trenera w Mainz, ponieważ Bo Henriksen nie cieszy się najlepszymi notowaniami w klubie z Moguncji. - Jest dla nas jasne, że po takim meczu nasza sytuacja jest fatalna. Będziemy analizować każdy aspekt, jak poprawić sytuację. Omówimy to na spokojnie - komentuje Niko Bungert, dyrektor sportowy Mainz, cytowany przez dziennik "Bild".

- Po prostu pokazano nam, że nie jesteśmy w stanie rywalizować na poziomie Bundesligi z taką drużyną. To po prostu zdecydowanie za mało - mówi Stefan Bell, zawodnik Mainz. - Nasz zespół jest całkowicie sparaliżowany. Ale nadal wierzę, że odwrócenie sytuacji jest możliwe - tłumaczy Henriksen.

Niewykluczone, że tymczasowym następcą Henriksena w Mainz zostanie Benjamin Hoffmann, a więc aktualny trener rezerw Mainz. To byłby bardzo podobny ruch do tego, jaki wykonała Borussia Moenchengladbach, dając szansę Eugenowi Polanskiemu.

W kolejnym spotkaniu Mainz zagra z Borussią Moenchengladbach. Ten mecz odbędzie się w piątek o godz. 20:30. 11 grudnia Mainz przyjedzie do Poznania na mecz z Lechem w fazie ligowej Ligi Konferencji.

