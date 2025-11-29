Powrót na stronę główną
Pół Europy chce tego napastnika! Cena za transfer to prawdziwa okazja
To może być jeden z najciekawszych transferów następnego lata. Według Sky Sports Serhou Guirassy ma wpisaną w kontrakcie klauzulę odstępnego w wysokości 50 mln euro, lecz dotyczy ona tylko siedmiu klubów. Na pewno nie będzie brakować zainteresowanych pozyskaniem tego napastnika.
Juventus - Borussia Dortmund
Serhou Guirassy dołączył do Borussii Dortmund latem 2024 roku. To był strzał w dziesiątkę dla tego klubu. Reprezentant Gwinei już w pierwszym sezonie gry w żółto-czarnych barwach radził sobie bardzo dobrze. Teraz podtrzymuje wysoką dyspozycję, więc nie może dziwić, że mocne kluby chciałaby go pozyskać. Sam 29-latek również chętnie odszedłby z Borussii, ponieważ marzy o zdobywaniu trofeów, a w obecnym zespole nie może tego zrealizować. 

Guirassy odejdzie za promocyjną cenę? Zaskakujące wieści

Florian Plettenberg z telewizji Sky Sports poinformował na platformie X, że Guirassy ma klauzulę odstępnego w wysokości 50 mln euro dla siedmiu klubów. Są to: FC Barcelona, Real Madryt, Arsenal, Manchester City, Liverpoool, Chelsea oraz Manchester United.

Wcześniej mówiło się o tym, że Borussia będzie oczekiwała za Gwinejczyka kwoty około 80 mln euro. Zdecydowanie niższa cena sprawia, że walka o podpis tego zawodnika na kontrakcie pomiędzy europejskimi potęgami będzie niezwykle zażarta.

Pozyskanie Guirassy'ego może być bardzo ciekawą opcją dla Barcelony. Chodzi tutaj nie tylko o jego wysoki poziom sportowy, ale właśnie przede wszystkim o finanse. Działacze "Dumy Katalonii" marzą o sprowadzeniu Juliana Alvareza, ale gracz Borussii musi być przez Blaugranę obserwowany.

W przypadku mistrzów Hiszpanii ściągnięcie nowego napastnika jest jednym z priorytetów. Bardzo możliwe, że z klubu odejdzie Robert Lewandowski.

Guirassy cennym piłkarzem dla Borussii

W tym sezonie Guirassy wystąpił w 17 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelając dziewięć goli i zaliczając cztery asysty. Jego obecny kontrakt z Borussią Dortmund obowiązuje do lata 2028 roku. Według serwisu Transfermarkt, jego wartość rynkowa wynosi 45 milionów euro.

