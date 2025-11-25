Miał nie zagrać do końca roku. Przełom ws. polskiego napastnika! Trener ogłosił

Dawid Kownacki niespełna dwa miesiące temu przeżył prawdziwy dramat. Polski napastnik wszedł z ławki rezerwowych podczas meczu Herthy Berlin z FC Nuernberg i w 85. minucie ustalił wynik na 3:0. Niestety zaledwie pięć minut później fizjoterapeuci znosili go z boiska. 28-latek chwilę wcześniej doznał groźnie wyglądającego urazu stawu skokowego. Według diagnozy, jaką później opublikował klub, Kownacki do końca tego roku miał już nie zagrać. Teraz wydaje się jednak, że czarny scenariusz się nie sprawdzi.

Media: To wtedy Kownacki wróci do gry. Co za wiadomość!

Przełomowe wieści ws. stanu zdrowia siedmiokrotnego reprezentanta Polski przekazał właśnie niemiecki magazyn "Kicker". Okazuje się, że Kownacki już wrócił do treningów, a podczas ćwiczeń strzeleckich wyglądał bardzo dobrze. - Dawid robi świetne wrażenie i daje innym dobre wskazówki. Jest w planach na przyszły weekend - powiedział trener Herthy Stefan Leitl, cytowany przez "Kickera".

Według niemieckich dziennikarzy Kownackiego na murawie zobaczymy już w najbliższą sobotę 29 listopada. Hertha zmierzy się wówczas o godz. 13:00 na wyjeździe z Holstein Kiel. Naszego napastnika najprawdopodobniej zabraknie w pierwszym składzie, ale wejdzie jako zmiennik w drugiej połowie. Od pierwszej minuty zobaczymy za to Lucę Schulera i Sebastiana Groenninga.

Jeżeli te informacje się potwierdzą, to dla Kownackiego będzie to dopiero ósmy występ w tym sezonie. Do tej pory rozegrał sześć meczów w 2. Bundeslidze i jeden w Pucharze Niemiec. W sumie uzbierał 450 minut. W tym czasie udało mu się strzelić dwa gole i zanotować jedną asystę.

W ekipie Herthy Berlin Kownacki gra od tego lata. Do stolicy Niemiec przybył w ramach wypożyczenia z Werderu Brema. Poprzedni sezon również spędził w 2. Bundeslidze na wypożyczeniu w Fortunie Duesseldorf. Poza nim barw Herthy broni jeszcze jeden Polak - Michał Karbownik, który w ostatnich sześciu meczach zawsze wybiegał w pierwszym składzie.