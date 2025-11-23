3:0, a potem takie słowa! Polski trener robi furorę w Bundeslidze

Eugen Polanski w końcu doczekał się szansy w Bundeslidze. Były reprezentant Polski został tymczasowym trenerem Borussii Moenchengladbach 15 września br. i nie wygrał żadnego z pierwszych pięciu meczów. Potem Borussia wygrała 3:1 z Karlsruher w Pucharze Niemiec, a także 4:0 z St. Pauli i 3:1 z FC Koeln w lidze. Po tym czasie Polanski zasłużył na kontrakt ważny do czerwca 2028 r. W sobotę zespół Eugena Polanskiego wygrał 3:0 z Heidenheim i ma już sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Wygląda na to, że kryzys został zażegnany.

Niemcy zachwycają się Polanskim. "Pewien romantyczny urok"

Niemieckie media bardzo chwalą Polanskiego za jego pracę w Borussii Moenchengladbach. Serwis rnd.de pisze o "odrodzeniu z romantycznym akcentem". "Ta nominacja ma w sobie pewien romantyczny urok: Polanski przeszedł przez młodzieżowe szczeble, został tam zawodowym piłkarzem i rozpoczął tam karierę trenerską. To, że jego kariera osiągnie ten tymczasowy szczyt, wcale nie było przesądzone" - czytamy. Portal sportschau.de pisał z kolei o "zastrzyku energii" po awansie Polanskiego.

Pod wodzą Polanskiego do formy doszli tacy zawodnicy, jak Yannik Engelhardt, Florian Neuhaus czy Haris Tabaković. Ten ostatni jest najlepszym strzelcem drużyny z ośmioma trafieniami.

Dziennik "Der Westen" zwraca uwagę na to, że dzięki awansowi Polanskiego swoje szanse otrzymują też młodzi piłkarze. "Pod wodzą trenera Polanskiego Borussia nieco się ustabilizowała. Nowy trener wniósł powiew świeżości do klubu, zwłaszcza dzięki śmiałemu podejściu do rozwoju młodych talentów. Polanski wydaje się mieć wyjątkowy talent do młodych zawodników" - pisze dziennikarz. Do tych przykładów można zaliczyć 19-letniego Charlesa Herrmanna, 21-letni Jan Urbich, 16-letni Wael Mohya czy 18-letni Iana Manco Danfa.

Polanski szczęśliwy po podpisaniu umowy. "Wiele dla mnie znaczy"

Polanski nie ukrywał swojej radości po tym, jak podpisał kontrakt z Borussią i został trenerem tego klubu na stałe. - Nigdy nie ukrywałem, jak wiele dla mnie znaczy objęcie tego stanowiska w klubie z mojego rodzinnego miasta. Bycie trenerem Borussii sprawia mi ogromną radość i napawa dumą. Świadomość, że mam wsparcie kierownictwa klubu, jest dla mnie doskonałą motywacją i podkreśla pracę, jaką włożył cały zespół - komentował Polanski.

- Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć porozumienie z Eugenem po otwartych i konstruktywnych rozmowach, które charakteryzowały się wzajemnym szacunkiem. Od samego początku imponował nam swoimi cechami, zarówno pod względem charakteru, jak i umiejętności, i jesteśmy przekonani, że z nim jako trenerem będziemy mogli kontynuować pozytywny rozwój, jaki obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach - dodał Rouven Schroeder, dyrektor sportowy Borussii Moenchengladbach.

W kolejnym spotkaniu Borussia Moenchengladbach zagra z RB Lipsk. To spotkanie odbędzie się w piątek o godz. 20:30.

