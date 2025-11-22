Powrót na stronę główną
  • Link został skopiowany

Kamiński jest po prostu niemożliwy! To była czwarta minuta
Jakub Kamiński pokazał się ze znakomitej strony w ostatnich meczach reprezentacji Polski. W starciu z Holandią strzelił gola, który dał nam remis 1:1. Powrót do klubu w jego wykonaniu jest jednak równie imponujący. W sobotę Polak strzelił swoją piątą bramkę w tym sezonie Bundesligi. Pokonanie bramkarza zajęło mu zaledwie cztery minuty.
Jakub Kamiński
screen: Eleven Sports

Jakub Kamiński kapitalnie otworzył sobotni, domowy mecz FC Koeln z Eintrachtem Frankfurt. Skrzydłowy reprezentacji Polski już w czwartej minucie wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Tak Jakub Kamiński wpisał się na listę strzelców. Piąty gol w sezonie

Spory udział przy tym trafieniu miał jednak inny gracz FC Koeln Ragnar Ache. To właśnie on wystartował do długiego podania z głębi pola od Dominique'a Heintza. Napastnik wyskoczył przed linię obrońców Eintrachtu, wpadł w pole karne i minął wychodzącego bramkarza rywali. Nie miał jednak dogodnej pozycji do strzału, więc odwrócił się i wyłożył piłkę do podążającego za akcją Kamińskiego. Polak wykorzystał okazję i spokojnie uderzył na pustą bramkę.

Zrobił to zresztą z chirurgiczną precyzją, bo uderzył lekko, precyzyjnie w okienko. Kibice na potwierdzenie tego gola musieli jednak trochę poczekać. Wszystko przez wątpliwości sędziów, czy Ache, który asystował przy trafieniu, nie był wcześniej na spalonym. Ostatecznie po konsultacji z VAR-em sędzia bramkę uznał i Kamiński mógł świętować.

Dla Polaka był to już piąty gol w tym sezonie Bundesligi. Wcześniej trafiał w spotkaniach z HSV, VfB Stuttgart, VfL Wolfsburg i Freiburgiem.

Ostatecznie FC Koeln przegrało to spotkanie 3:4, a Kamiński rozegrał pełne 90 minut.

Dziękujemy za przeczytanie artykułu!

  • Link został skopiowany
Więcej o:

1/14 Sport polegający na przesuwaniu po lodzie granitowych ciężarków w kierunku celu to:

Kibicowałeś Małyszowi? Masz już szansę na pierwszy punkt. Pytamy o sporty zimowe