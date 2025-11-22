Co za wyczyn polskiego trenera w Bundeslidze!

15 września Eugen Polanski został tymczasowym trenerem Borussii Monchengladbach. Po początkowych problemach w ostatnich spotkaniach spisał się na tyle dobrze, że zdecydowano mu się powierzyć zespół na stałe. Były reprezentant Polski odpłaca się za zaufanie. W sobotnie popołudnie przedłużył serię meczów bez porażki. Wygrał już cztery spotkania z rzędu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki ostro o piłkarzach Legii: Na niektórych z was się nie da patrzeć

Polski trener robi furorę. Co za seria

Borussia Monchengladbach wcześniej wygrała w Pucharze Niemiec z Karlsruher 3:1, a następnie w lidze: 4:0 z St. Pauli oraz 3:1 z FC Koeln. Tym razem podopieczni Polanskiego pokonali na wyjeździe Heidenheim 3:0. W doliczonym czasie gry pierwszej połowy do siatki trafił Kevin Diks. Stoper Borussii wykorzystał rzut karny.

Po zmianie stron Dianta Ramaja pokonali jeszcze Haris Tabaković i Shuto Machino. Borussia zanotowała dopiero trzecią ligową wygraną w tym sezonie z rzędu. Dodajmy, że trzecią pod wodzą Polanskiego. "Źrebaki" zajmują 11. miejsce w tabeli Bundesligi i mają sześć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Eugen Polanski w latach 2011-2014 występował w reprezentacji Polski. Zagrał dla niej 19 meczów, a trzy z nich na mistrzostwach Europy w 2012 roku. Urodzony w Sosnowcu 39-latek to jeden z dwóch trenerów w Bundeslidze, którzy na świat przyszli w Polsce. Drugim jest szkoleniowiec FC Koeln, pochodzący z Gliwic Lukas Kwasniok.