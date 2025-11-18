Dogadali się! Polski trener podpisał kontrakt z klubem z Bundesligi

W tym sezonie Bundesligi Eugen Polanski otrzymał życiową szansę. Były reprezentant Polski ostatnie trzy lata był trenerem rezerw Borussii Moenchengladbach, ale otrzymał ofertę z pierwszej drużyny, której został tymczasowym trenerem.

Renesans formy Borussii pod wodzą Eugena Polanskiego

Przejął drużynę w trudnym momencie, kiedy znajdowała się w strefie spadkowej. W tym czasie poprowadził zespół w ośmiu meczach - siedmiu w Bundeslidze i jednym w pucharze. Zaczął dobrze, bo od remisu 1:1 z Bayerem Leverkusen. Później boleśnie przegrał 4:6 z Eintrachtem Frankfurt, by następnie zremisować 0:0 z Freiburgiem. Kolejne dwa mecze jego podopieczni przegrali 1:3 z Unionem Berlin i 0:3 z Bayernem Monachium.

W przerwie na Puchar Niemiec Borussia Eugena Polanskiego wygrała 3:1 i awansowała do kolejnej rundy. Od tego spotkania, rozgrywanego w 28 października 2025 roku zespół rozegrał dwa mecze w Bundeslidze i oba wygrał. Najpierw z St. Pauli 4:0, a następnie 3:1 z FC Koeln Jakuba Kamińskiego.

Podjęto decyzję ws. Eugena Polanskiego

Od jakiegoś czasu zaczęły się pojawiać spekulacje dot. przyszłości Eugena Polańskiego. "Bild" informował, że po serii trzech zwycięstw z rzędu, były reprezentant Polski pozostanie trenerem na stałe. Teraz, tj. we wtorek 18 listopada klub wydał oficjalny komunikat dot. przyszłości Eugena Polańskiego. Poinformowano w nim, że został "mianowany głównym trenerem Borussii" - czytamy w nagłówku.

"Po tym, jak na początku sezonu pełnił funkcję tymczasowego trenera, Eugen Polanski został teraz mianowany głównym trenerem Borussii, podpisując kontrakt ważny do 2028 roku" - czytamy.

Głos na temat tej decyzji zabrał dyrektor sportowy Borussii Moenchengladbach Rouven Schroeder. - Cieszymy się, że udało nam się osiągnąć porozumienie z Eugenem po otwartych i konstruktywnych rozmowach, które charakteryzowały się wzajemnym szacunkiem - powiedział w klubowych mediach.

- Od samego początku imponował nam swoimi cechami, zarówno pod względem charakteru, jak i umiejętności, i jesteśmy przekonani, że z nim jako trenerem będziemy mogli kontynuować pozytywny rozwój, jaki obserwowaliśmy w ostatnich tygodniach - dodał.

Eugen Polanski: Nigdy nie ukrywałem, jak wiele to dla mnie znaczy

Na ten temat wypowiedział się także sam zainteresowany. - Nigdy nie ukrywałem, jak wiele dla mnie znaczy objęcie tego stanowiska w klubie z mojego rodzinnego miasta - oznajmił Eugen Polanski.

- Bycie trenerem Borussii sprawia mi ogromną radość i napawa dumą. Świadomość, że mam wsparcie kierownictwa klubu, jest dla mnie doskonałą motywacją i podkreśla pracę, jaką włożył cały zespół - zakończył.