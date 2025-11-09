Media: Polski trener w klubie Bundesligi do 2028 roku!

Borussia Moenchengladbach w ostatnich latach zanotowała dość spory regres. Zespół, który jeszcze choćby sezon 2019/20 skończył na 4. miejscu w tabeli, obecnie znów jest ligowym średniakiem. Trzy z czterech ostatnich kampanii kończyli na 10. lokacie (a ten czwarty na 14.). Jednak początek bieżących rozgrywek mieli poniżej nawet tych standardów. Trener Gerardo Seoane wyleciał zaledwie po trzech kolejkach, co było też jeszcze w dużej mierze pochodną fatalnej końcówki poprzedniego sezonu (gdy nie wygrali ostatnich siedmiu spotkań).

Polanski posprzątał i układa po swojemu. Bardzo skutecznie układa

W jego miejsce wskoczył Eugen Polanski, dotychczasowy szkoleniowiec drugiej drużyny. Polak potrzebował chwili, by uprzątnąć ogromny bałagan, nie wygrał żadnego z pierwszych pięciu meczów, ale ostatnio wreszcie znalazł sposób, by Borussia zaczęła godnie się prezentować. Jego drużyna pokonała w sobotni wieczór 8 listopada FC Koeln 3:1, odnosząc tym samym trzecie zwycięstwo z rzędu (wcześniej pokonali 3:1 Karlsruher w Pucharze Niemiec oraz 4:0 St. Pauli w lidze). Polanski zdał test w kluczowym momencie i wygląda na to, że otrzyma za to nagrodę.

Będzie prawdziwa szansa! Polanski przekonał do siebie Borussię

Jak pisze niemiecki dziennik "BILD" były reprezentant Polski udowodnił, że może zapewnić Borussii lepsze czasy i dostanie wkrótce ofertę kontraktu na stałe. - Polanski już wkrótce nie będzie tymczasowym trenerem. Właśnie wygrał sobie stały kontrakt swoją serią trzech triumfów z rzędu! Zgodnie z naszymi informacjami, rozmowy w tej sprawie ruszą w poniedziałek 10 listopada, przy czym Borussia nie będzie chciała dawać kolejnemu trenerowi bezwzględnego, trzyletniego kontraktu. Tak było z Adim Huetterem, Danielem Farke i Gerardo Seoane, co potem kończyło się wielomilionowymi odprawami po zwolnieniach. Polanski dostanie co prawda umowę do czerwca 2028 roku, ale z odpowiednimi klauzulami na wypadek sukcesów lub porażki - czytamy.

Jedno jest pewne, mecz z Koeln nie był ostatnim dla Polanskiego w roli trenera. Przed nim więcej, oby dużo więcej. Po listopadowej przerwie na kadrę Borussia zagra w sobotę 22 listopada o 15:30 na wyjeździe z Heidenheim. To potencjalnie dobra okazja do przedłużenia serii zwycięstw, bo ich rywal to ostatnia drużyna w tabeli z dorobkiem ledwie 5 pkt w dziesięciu meczach.