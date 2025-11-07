Zdaniem trenera jest gorszy od Polaka. Został powołany do reprezentacji Niemiec

FC Koeln radzi sobie lepiej w Bundeslidze, niż ktokolwiek mógłby zakładać. Beniaminek ma na koncie 14 punktów i zajmuje 7. miejsce w tabeli. Duża w tym zasługa właśnie wspomnianych wyżej piłkarzy. Kamiński dotychczas zanotował 4 bramki oraz asystę, a El Mala ma tyle samo goli, ale o jedną asystę więcej. W ostatniej kolejce Bundesligi Niemiec trafił do siatki po podaniu Polaka, a następnie odwdzięczył się tym samym, obsługując Kamińskiego przy jego trafieniu.

Kolega Kamińskiego w kadrze Niemiec

Na początku listopada zaskakujące słowa padły ze słów trenera FC Koeln, Lukasa Kwasnioka. W wyjątkowy sposób pochwalił znajdującego się na wypożyczeniu z Wolfsburga Kamińskiego. - To obecnie nasz najlepszy zawodnik. Jest niebywale wszechstronny, skromny, a także chętny do dalszej nauki. Doskonale wypełnia wszelkie zadania, jakie mu powierzam, co czyni go kluczowym dla naszej gry - stwierdził 44-latek.

Była to o tyle interesująca opinia, że to właśnie Said El Mala stał się w ostatnim czasie ulubieńcem niemieckich kibiców oraz ekspertów i zyskał status młodej gwiazdy Bundesligi. Teraz natomiast dostrzegł go też Julian Nagelsmann, powołując go do seniorskiej kadry Niemiec. - Said El Mala powinien pomóc nam ze swoją beztroską i fantazją na boisku. Mamy oko na talenty z naszych drużyn U-21 i w porozumieniu z Tonim Di Salvo chcemy dać im szansę gry się w seniorskiej kadrze od czasu do czasu - dodał selekcjoner.

Niemcy w najbliższym czasie rozegrają dwa mecze w ramach el. mistrzostw świata. 14 listopada zmierzą się z Luksemburgiem, a 17 listopada ze Słowacją.