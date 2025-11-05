Trzy miesiące wystarczyły. Niemcy zdecydowali ws. reprezentanta Polski

Jeszcze niedawno kariera Kamińskiego stała w miejscu. W Wolfsburgu pełnił wyłącznie rolę rezerwowego i notował mało imponujące statystyki. Podczas sezonu 2024/2025 w Bundeslidze ani razu nie wpisał się na listę strzelców. Wypożyczenie do FC Koeln, beniaminka niemieckich rozgrywek, okazało się jednak strzałem w dziesiątkę. Polak ma już 4 gole oraz asystę w 9 meczach w obecnych rozgrywkach.

Wszystko przesądzone? Kamiński powinien zostać wykupiony

Świetna gra Kamińskiego przekłada się też na wyniki zespołowe. Beniaminek zajmuje obecnie więcej niż zadowalające, siódme miejsce w tabeli Bundesligi. Trener Lukas Kwasniok niedawno nazwał Polaka "najlepszym zawodnikiem" w zespole. Nie ulega zatem wątpliwości, że sam chętnie zatrzymałby go w FC Koeln dłużej niż do końca obecnego sezonu.

Według "Meczyków", 25-latek raczej nie wróci do Wolfsburga. Choć to nie będzie na sto procent oznaczało dalszej gry akurat w Kolonii. "Kamiński bardzo dobrze czuje się w Kolonii. Wstępnie dogadał się już z klubem na umowę do 2029 roku. Nie jest jednak przesądzone, że zostanie w drużynie. Niewykluczone, że Koeln najpierw wykupi Kamińskiego, a niedługo później drożej sprzeda go do innego klubu. Polak mocno zwrócił na siebie uwagę dużych zespołów z Bundesligi" - czytamy na portalu.

"Meczyki" potwierdzają też informacje niemieckich mediów - kwota wykupu Kamińskiego faktycznie wynosi 5,5 milionów euro. Jeśli Polak utrzyma obecną formę, bez wątpienia da tyle zarobić Wolfsburgowi.