Reprezentant Polski bryluje w Bundeslidze. "Jest najlepszy"

Jakub Kamiński przeżywa odrodzenie formy w FC Koeln. Przed sezonem został on wypożyczony z Wolfsburga, gdzie nie mógł liczyć na regularną grę. A teraz stał się największą gwiazdą i ulubieńcem kibiców z Kolonii. W 11 występach dla tego klubu strzelił cztery gole i dołożył asystę, a wszystkie liczby zanotował w Bundeslidze, w której rozegrał dziewięć spotkań.

To on jest odpowiedzialny za rozkwit formy Kamińskiego

Co się stało z Kamińskim? Dlaczego nagle "przebudził się" w Kolonii? Na ten temat dziennikarze WP SportowychFaktów porozmawiali z Simonem Bartschem - twórcy serwisu come-on-fc.com, który zajmuje się tematyką FC Koeln. - Kuba z pewnością pokazał w swoim pierwszym sezonie z "Wilkami", że jest piłkarzem o dużych umiejętnościach technicznych - wyznał.

Jednak jego występy nie porywały przez co... nikt nie miał wygórowanych wymagań względem niego. - Po ostatnich dwóch sezonach w VfL Wolfsburg oczekiwania kibiców Kolonii nie były zbyt wysokie - dodał.

Skąd taka eksplozja formy u utalentowanego Polaka? - Myślę jednak, że tak pozytywny rozwój w Koeln jest silnie powiązany z tutejszym trenerem, Lukasem Kwasniokiem. Od samego początku ta dwójka wydaje się idealnie do siebie pasować - stwierdził i dodał, że:

- Kuba świetnie odnajduje się w stylu gry Kwasnioka. Przede wszystkim cieszy się jego zaufaniem. Być może tego właśnie brakowało mu w Wolfsburgu - kontynuował.

"Kamiński jest najlepszym graczem, jakiego mamy"

Dziennikarz w rozmowie z WP nie mógł się nachwalić Jakuba Kamińskiego. - Jest, i mówiłem to od początku, najlepszym graczem, jakiego mamy. Jest najlepszym graczem - podkreślił parokrotnie.

- Mamy nadzieję, że po świetnym pierwszym sezonie w FC Koeln, będzie mógł kontynuować dobrą passę w kolejnym - zakończył.

Jakub Kamiński jest tylko wypożyczony do FC Koeln. Może drużynie uda się wykupić Polaka z Wolfsburga, gdzie zbytnio nie był chciany i nie stawiano na niego.