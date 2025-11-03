Niemcy szaleją na punkcie Kamińskiego! "Najlepszy piłkarz"

Odkąd tylko Kamiński dołączył do zespołu z Kolonii w ramach wypożyczenia, wygląda, jakby ktoś odczepił od niego wielki, ciążący mu kamień. W Wolfsburgu, z którego trafił do FC Koeln, nie cieszył się zaufaniem kolejnych trenerów i rzadko grał na preferowanych przez siebie pozycjach, co uniemożliwiało mu rozwinięcie skrzydeł. W Kolonii trafił do trenera preferującego ofensywny styl gry, a w dodatku potrafiącego wyeksponować największe atuty Polaka.

Kamiński uwolniony. Niemcy zachwyceni Polakiem

Efekty są zniewalające. Kamiński w tym sezonie ligowym strzelił już cztery gole w dziewięciu meczach, czyli tyle samo, co przez trzy lata w Wolsfburgu. Dalej jest nieco rzucany po pozycjach, ale na tyle umiejętnie, że mu to nie wadzi. Mecz z HSV Hamburg zaczynał jako wahadłowy i harował w defensywie. Zaś w drugiej połowie po zmianach mógł przestawić się na ofensywę, co zaowocowało asystą oraz golem. Niemieckie media nie pierwszy raz w tym sezonie były nim zachwycone.

Dziennik "Kicker" ocenił go na 1,5 (w Niemczech im niżej, tym lepiej) i umieścił w jedenastce kolejki. "Express" dał mu 2 z uwagi na to, że maczał palce przy jedynym golu dla HSV, co potem jednak odpracował z nawiązką w działaniach ofensywnych. - Pokazał, że może grać także jako wahadłowy, choć prawdziwą jakość pokazał po przesunięciu wyżej. Jego sprinty były imponujące, a świetny występ przypieczętował golem i asystą - to z kolei opis niemieckiej wersji portalu onefootball.com.

Trener Koeln nie ma wątpliwości. Lepszego tam obecnie nie ma

Jednak najładniejszą laurkę wystawił mu trener Lukas Kwasniok. Na pomeczowej konferencji prasowej stwierdził wprost, że Kamiński to najlepszy zawodnik w kadrze FC Koeln. - To obecnie nasz najlepszy zawodnik. Jest niebywale wszechstronny, skromny, a także chętny do dalszej nauki. Doskonale wypełnia wszelkie zadania, jakie mu powierzam, co czyni go kluczowym dla naszej gry - powiedział szkoleniowiec beniaminka Bundesligi. Kolejny mecz, ostatni przed listopadową przerwą na kadrę, FC Koeln zagra w sobotę 8 listopada o 18:30 na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach.