Niemcy szaleją na punkcie Kamińskiego! "Najlepszy piłkarz"

Odkąd tylko Kamiński dołączył do zespołu z Kolonii w ramach wypożyczenia, wygląda, jakby ktoś odczepił od niego wielki, ciążący mu kamień. W Wolfsburgu, z którego trafił do FC Koeln, nie cieszył się zaufaniem kolejnych trenerów i rzadko grał na preferowanych przez siebie pozycjach, co uniemożliwiało mu rozwinięcie skrzydeł. W Kolonii trafił do trenera preferującego ofensywny styl gry, a w dodatku potrafiącego wyeksponować największe atuty Polaka.
Efekty są zniewalające. Kamiński w tym sezonie ligowym strzelił już cztery gole w dziewięciu meczach, czyli tyle samo, co przez trzy lata w Wolsfburgu. Dalej jest nieco rzucany po pozycjach, ale na tyle umiejętnie, że mu to nie wadzi. Mecz z HSV Hamburg zaczynał jako wahadłowy i harował w defensywie. Zaś w drugiej połowie po zmianach mógł przestawić się na ofensywę, co zaowocowało asystą oraz golem. Niemieckie media nie pierwszy raz w tym sezonie były nim zachwycone.
Dziennik "Kicker" ocenił go na 1,5 (w Niemczech im niżej, tym lepiej) i umieścił w jedenastce kolejki. "Express" dał mu 2 z uwagi na to, że maczał palce przy jedynym golu dla HSV, co potem jednak odpracował z nawiązką w działaniach ofensywnych. - Pokazał, że może grać także jako wahadłowy, choć prawdziwą jakość pokazał po przesunięciu wyżej. Jego sprinty były imponujące, a świetny występ przypieczętował golem i asystą - to z kolei opis niemieckiej wersji portalu onefootball.com.
Jednak najładniejszą laurkę wystawił mu trener Lukas Kwasniok. Na pomeczowej konferencji prasowej stwierdził wprost, że Kamiński to najlepszy zawodnik w kadrze FC Koeln. - To obecnie nasz najlepszy zawodnik. Jest niebywale wszechstronny, skromny, a także chętny do dalszej nauki. Doskonale wypełnia wszelkie zadania, jakie mu powierzam, co czyni go kluczowym dla naszej gry - powiedział szkoleniowiec beniaminka Bundesligi. Kolejny mecz, ostatni przed listopadową przerwą na kadrę, FC Koeln zagra w sobotę 8 listopada o 18:30 na wyjeździe z Borussią Moenchengladbach.
