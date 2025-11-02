Polak podbija Bundesligę! Gol, asysta, 4:1 na koniec

W poprzednim sezonie Kamiński występował jeszcze w Wolfsburgu, do którego trafił w 2022 roku z Lecha Poznań. Polak nie był jednak zadowolony ze swojej sytuacji. Choć grał w miarę regularnie, to rzadko wychodził w pierwszym składzie i musiał godzić się z rolą jokera. Na dodatek nie błyszczał formą, bo przez całe rozgrywki Bundesligi nie zdobył żadnej bramki. Obecnie wygląda to zupełnie inaczej.

Kamiński z golem i asystą! Co za mecz Polaka w Bundeslidze

W okresie letnim Polak zgodnie z własnym życzeniem został wypożyczony. Jego nowym zespołem zostało FC Koeln. Kamiński od początku świetnie odnajdywał się w ekipie Lukasa Kwasnioka. W ostatnich tygodniach zaczęło się nawet mówić, że w Kolonii chcą go zatrzymać na dłużej. Niewykluczone, że władze klubu zdecydują się wpłacić kwotę wykupu Kamińskiego z Wolfsburgu, która według mediów wynosi 5 milionów euro.

W niedzielę Kamiński znowu zachwycił kibiców. Jego FC Koeln prowadziło 2:1 na własnym boisku z HSV, ale do ostatnich minut nie było pewne zwycięstwa. Wtedy właśnie Polak ruszył do akcji. Najpierw posłał perfekcyjne dośrodkowanie po ziemi do Saida El Mala, któremu pozostało tylko skierować piłkę do pustej bramki. A w dziewiątej minucie doliczonego czasu sam strzelił gola, zamykając kontratak FC Koeln mocnym strzałem pod poprzeczkę!

Po dziewięciu kolejkach Bundesligi Kamiński ma już na koncie 4 bramki oraz asystę. Jego FC Koeln zajmuje 6. miejsce w tabeli, co jest znakomitym osiągnięciem jak na beniaminka.

1. FC Koeln - Hamburger SV 4:1 (1:0)

Bramki: Ache 25', Kainz 48', Dompe 61', El Mala 90+4', Kaminski 90+9'.