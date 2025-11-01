Kane pójdzie drogą Lewandowskiego? To brzmi jak promocja

Dwanaście goli w dziewięciu meczach w Bundeslidze, pięć goli w trzech spotkaniach w Lidze Mistrzów, a do tego jeszcze kolejne pięć trafień w trzech starciach Pucharu i Superpucharu Niemiec. Nie, to nie są statystyki napastnika z czyjegoś zapisu gry w trybie kariery w grze EA SPORTS FC 26. To dzieło Harry'ego Kane'a w bieżącym sezonie. Anglik zawsze pokazywał klasę w Bayernie Monachium, nie przez przypadek strzelił już 107 goli dla monachijczyków, na co potrzebował tylko 111 meczów. Jednak w tym sezonie wrzucił jeszcze wyższy bieg.

REKLAMA

Zobacz wideo Krychowiak zakończył karierę. Jak go zapamiętamy? Żelazny: On był wielki

Kane strzela jak szalony. Jednak Bayern i tak może zaryzykować

Kane daje Bayernowi skuteczność, która pozwala myśleć nie tylko o kolejnym zdominowaniu krajowego podwórka, ale też o osiąganiu najwyższych celów w Lidze Mistrzów. Pytanie jednak, jak długo taki stan rzeczy się utrzyma. Nie chodzi o to, że Anglik nagle może przestać strzelać. To mu raczej nie grozi. Tylko jak długo będzie robił to dla Bayernu. Dziennik "Bild" informuje bowiem, że od stycznia 2026 roku w kontrakcie Kane'a pojawi się coś, co może jego obecnemu klubowi znacznie utrudnić życie. Lub ułatwić.

Klauzula w kontrakcie już wkrótce. Hiszpanie porównują Kane'a do Lewandowskiego

Mowa o klauzuli wykupu. W styczniu 2026 roku Kane stanie się dostępny za 65 milionów euro. Mianowicie chętny klub będzie mógł aktywować ów klauzulę zimą, by Anglik mógł przenieść się do nowej drużyny latem. Niemieccy dziennikarze z jednej strony wiedzą, że potencjalna strata Kane'a byłaby bolesna dla Bayernu. Jednak z drugiej strony jego kontrakt wygasa w czerwcu 2027 roku i to może być ostatnia szansa na sowity zarobek za 32-latka.

Sprawę podłapały hiszpańskie media. Dziennik "Sport" wprost nazwał to "sprawą Lewandowskiego", porównując Anglika do Polaka. Nasz reprezentant przeniósł się w 2022 roku do FC Barcelony za ok. 45 milionów euro, również mając rok do końca kontraktu w Bawarii. Lewandowski miał wówczas 34 lata, więc był starszy niż Kane jest obecnie, ale Bayern i tak może potencjalnie zaryzykować i postawić na kogoś młodszego. Zaś kwota 65-ciu milionów może przyciągnąć bardzo wielu kupców.