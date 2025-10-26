Pięknie! Reprezentant Polski piłkarzem kolejki w Bundeslidze!

Kamil Grabara był absolutnym bohaterem Wolfsburga w sobotnim meczu ósmej kolejki Bundesligi, w której jego zespół pokonał Hamburgera SV 1:0. Polski bramkarz zachował pierwsze czyste konto w tym sezonie, a w doliczonym czasie gry pierwszej połowy obronił rzut karny wykonywany przez Ransforda Konigsdorffera.

REKLAMA

Zobacz wideo Lech i największa kompromitacja w historii? Kosecki: Nadajecie się do d***!

Co za wyczyn Grabary. Czekał na to od początku sezonu

"Kamil Grabara graczem kolejki w Bundeslidze według kickera" - napisał Tomasz Urban na portalu X. Dla polskiego bramkarza to duże wyróżnienie. Zwłaszcza po tym, jak od początku sezonu przeżywał trudne chwile z Wolfsburgiem.

Dość powiedzieć, że zawodnicy jego zespołu czekali na wygraną od... pierwszej kolejki rozgrywek i pokonania 3:1 Heidenheim. Wygrana z Hamburgerem SV oznacza przerwanie trwającej sześć meczów serii bez zwycięstwa.

Już w najbliższym tygodniu Grabara będzie miał ręce pełne roboty. We wtorkowy wieczór Wolfsburg zagra z Kiel w Pucharze Niemiec, a 2 listopada zmierzy się z Hoffenheim w kolejnym meczu ligowym. Drużyna Grabary po ośmiu ligowych meczach zajmuje 12. miejsce w tabeli. Ma cztery punkty przewagi nad będącymi w strefie spadkowej rywalami z Heidenheim.

Czyste konto, obroniony rzut karny, miejsce w jedenastce kolejki - to wszystko z pewnością cieszy Jana Urbana, który bacznie obserwuje postępy Grabary. 26-latek to dwukrotny reprezentant Polski. Podczas październikowego zgrupowania rozegrał 45 minut w towarzyskim meczu z Nową Zelandią (1:0). Na drugi mecz w kadrze czekał ponad trzy lata. Debiut zanotował w 2022 roku w spotkaniu Ligi Narodów z Walią we Wrocławiu (2:1).