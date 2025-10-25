Była 46. minuta. Wszystkie oczy na Grabarę i stało się to

W sobotnie popołudnie Kamil Grabara rozegrał mecz Bundesligi. VfL Wolfsburg udał się na wyjazdowe starcie z Hamburgerem SV. Podopieczni Paula Simonisa nie najlepiej sobie radzą w tym sezonie, więc muszą punktować, by zapewnić sobie utrzymanie w lidze. Ostatni raz te drużyny mierzyły się ze sobą w lidze w... 2018 roku. Wówczas górą byli piłkarze HSV, którzy wygrali 3:1. Teraz polski bramkarz im na to nie pozwolił.

Kamil Grabara bohatem Wolfsburga

Gola na 1:0 VfL Wolfsburg zdobył już w 15. minucie. Kapitalną indywidualną akcją popisał się Adam Daghim, który nie dał szans bramkarzowi rywali. Po stracie gola piłkarze HSV szukali szans na wyrównanie, a dogodną okazję wypracował im... defensor Wilków.

W doliczonym czasie gry arbiter podyktował rzut karny dla HSV po faulu Konstantinosa Koulierakisa. Do "jedenastki" podszedł Ransford Konigsdorffer, który stanął oko w oko z Kamilem Grabarą. Zawodnik wziął rozbieg u strzelił w swoją lewą stronę. Polak wyczuł intencje strzelca, a że próba nie była na tyle precyzyjna, bez problemu uchronił swój zespół od straty gola. Jeden z zawodników Hamburgera SV próbował jeszcze dobijać, ale defensorzy Wolfsburga utrudnili mu to i piłka poleciała nad bramką.

Po tej kapitalnej paradzie drużyna Wilków podbiegła do Grabary, by pogratulować mu fenomenalnej interwencji i podziękować za uratowanie ich od straty gola. Chwilę później arbiter zaprosił piłkarzy na przerwę.

Wolfsburg nie wypuścił zwycięstwa z rąk

W drugiej połowie swoje okazje do strzelenia gola miały obie drużyny. W 52. minucie Miro Muheim próbował zaskoczyć Kamila Grabarę, ale jego próba była niecelna. Trzy minuty później akcja była już z drugiej strony, ale Aaron Zehnter minimalnie chybił.

W doliczonym czasie gry (90+4') Joakim Maehle spróbował swoich sił z dystansu, ale również nie nastawił celownika. Ostatecznie ten mecz zakończył się zwycięstwem 1:0 przez Wolfsburg. Jednym z bohaterów tego starcia był oczywiście Kamil Grabara.

Dzięki temu triumfowi Wolfsburg przesunął się z ośmioma "oczkami" na 12. lokatę i wyprzedził m.in. Hamburger SV, który jest jedną pozycję niżej z takim samym dorobkiem punktowym. Kolejny mecz Wolfsburg rozegra już 28 października w Pucharze Niemiec. Ich rywalem będzie Holstein Kiel - klub Tymoteusza Puchacza, z którego jest wypożyczony do azerskiego Sabah FK.

HSV - Wolfsburg (0:1)

Gole: Daghim (15')

Składy:

HSV: Heuer Fernandes - Muheim, Elfadli, Vusković, Capaldo, Mikelbrencis - Remberg, Lokonga - Dompe, Philippe, Kongisdorffer

Wolfsburg: Grabara - Kumbedi, Seelt, Koulierakis, Zehnter, Vini Souza, Arnold, Eriksen - Daghim, Amoura, Wind