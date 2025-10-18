Polak zachwycił w Lidze Mistrzów. Chce go trener europejskiego giganta!

W sierpniu 2024 r. Mateusz Kochalski opuścił Ekstraklasę. Stal Mielec zarobiła na bramkarzu 900 tys. euro, a Kochalski przeniósł się do Azerbejdżanu, a konkretniej do Karabachu Agdam. W swoim pierwszym sezonie Kochalski zaliczył 13 czystych kont w 32 meczach. Dzięki dobrej postawie Kochalski doczekał się dwóch powołań do reprezentacji Polski jeszcze za czasów Michała Probierza. Karabach wygrał wszystkie mecze w Lidze Mistrzów - 3:2 z Benfiką i 2:0 z Kopenhagą - co jest też zasługą Kochalskiego. Czy wkrótce bramkarz doczeka się hitowego transferu?

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki wspomina grę w reprezentacji U21: Nie minęło pięć minut i stało się najgorsze

Wielki transfer Kochalskiego? "Jest w stanie wzmocnić zespół Kovaca"

Serwis sportinfo.az informuje, powołując się na doniesienia z Niemiec, że Kochalski znalazł się na liście życzeń Borussii Dortmund. Uwagę na Polaka zwrócił Niko Kovac, trener BVB, który polecił przygotować budżet na sprowadzenie tego zawodnika. "Chorwat stwierdził, że Kochalski jest w stanie wzmocnić jego zespół. Polak spisuje się w tym sezonie znakomicie. Jego regularne występy w eliminacjach i fazie ligowej Ligi Mistrzów są jednym z powodów dobrych wyników Karabachu" - czytamy w artykule.

Sportinfo.az dodaje, że Kovac śledził Kochalskiego od czterech miesięcy i widział wszystkie mecze z jego udziałem w Lidze Mistrzów. Kochalski ma ważny kontrakt z Karabachem do czerwca 2027 r., ale jest w nim opcja przedłużenia współpracy o dodatkowy sezon.

Aktualnie numerem jeden w bramce Borussii Dortmund jest Szwajcar Gregor Kobel, a wśród jego zmienników jest 34-letni Alexander Meyer, 32-letni Patrick Drewes i 21-letni Silas Ostrzinski, mający polskie korzenie. Prawdopodobnie Kochalski byłby zmiennikiem dla Kobela.

Do tej pory w barwach BVB grało ośmiu Polaków - poza Robertem Lewandowskim, Łukaszem Piszczkiem i Jakubem Błaszczykowski w tym klubie występował m.in. Marcel Lotka, Sebastian Tyrała czy Euzebiusz Smolarek.

Zobacz też: Lewandowski trafi na "cmentarzysko słoni"? Szokujące słowa dziennikarza

Borussia rozpoczęła fazę ligową LM od remisu 4:4 z Juventusem i wygranej 4:1 z Athletikiem. W Bundeslidze BVB zdobyło 14 punktów w sześciu meczach, co daje im drugą pozycję w lidze, cztery punkty za Bayernem Monachium.

Karabach jest liderem ligi azerskiej po tym, jak zdobył 16 punktów w siedmiu spotkaniach. Zespół Gurbana Gurbanowa walczy o piąte mistrzostwo Azerbejdżanu z rzędu. Aktualny rekord sprzedażowy Karabachu to Juninho, który przeniósł się do Flamengo w styczniu 2025 r. za pięć mln euro.