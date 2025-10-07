Kane zabrał głos ws. transferu z Bayernu. Co na to Barcelona?

Harry Kane przez lata brylował w barwach Tottenhamu Hotspur. Rozczarowany wynikami zespołu, który nie był w stanie zdobyć żadnego trofeum, a także skuszony lukratywną ofertą Bayernu, w 2023 roku trafił do Niemiec. W barwach nowej drużyny odnalazł się błyskawicznie. Pierwszy sezon w Bundeslidze zakończył z aż 36 bramkami na koncie. Rok później dopiął swego, zdobywając po raz pierwszy w karierze ligowy tytuł.

Kane zostanie w Bayernie? Piłkarz rozwiał wątpliwości

W obecnym sezonie Anglik gra prawdopodobnie najlepszy futbol w karierze. Strzela seryjnie bramki, a jego Bayern również idzie jak burza - jest jak dotąd niepokonany. W międzyczasie w mediach pojawiły się jednak zaskakujące plotki, łączące Kane'a z FC Barceloną oraz Al-Hilal. Napastnikowi zostały jeszcze niespełna dwa lata kontraktu w obecnym klubie.

Jaka przyszłość czeka Kane'a i czy faktycznie odejdzie z Bayernu? Głos postanowił zabrać sam zainteresowany. - Jeśli chodzi o pozostanie dłużej, zdecydowanie jest to możliwe. Przyznałem kilka tygodni temu, że nie miałem jeszcze rozmów kontraktowych z Bayernem, ale jeśli takie by się pojawiły, byłbym chętny, żeby usiąść i szczerze porozmawiać - powiedział ostrożnie Anglik, cytowany przez "BBC".

32-latek nie wspomniał słowem o FC Barcelonie czy Al-Hilal, ale wypowiedział się na temat potencjalnego powrotu do Premier League.

- Nie wiem. Jeśli zapytałbyś mnie o to, kiedy odchodziłem do Bayernu, odpowiedziałbym, że na pewno wrócę do Anglii. Teraz kiedy jestem już tu parę lat, myślę, że ta pewność jest mniejsza. Ale nie powiedziałbym, że na pewno nie wrócę. Nauczyłem się w trakcie kariery, że różne okazje oraz możliwości pojawiają się naturalnie w swoim czasie. Natomiast wracając do punktu wyjścia, obecnie jestem w stu procentach skupiony na Bayernie - podsumował Kane.