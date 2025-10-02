Zachwytów nie widać końca! Reprezentant Polski wybrany piłkarzem miesiąca!

Jakub Kamiński wypłynął na szerokie wody w Lechu Poznań. W zespole "Kolejorza" występował w latach 2019-2022. Na sam koniec zdobył z tym klubem mistrzostwo Polski. Następnie przeniósł się do VfL Wolfsburg. O ile w pierwszym sezonie w barwach Wilków spisywał się naprawdę dobrze i często grał w podstawowym składzie, o tyle później było coraz gorzej. Wiedział, że musi poszukać nowego impulsu w karierze. Wygląda na to, że świetnie trafił.

Kamiński z wyróżnieniem. Kibice zachwyceni

Polski pomocnik został wypożyczony do FC Koeln. Klub z Kolonii zapewnił sobie możliwość wykupu "Kamyka" z Wolfsburga i bardzo możliwe, że niej skorzysta.

W pięciu meczach Bundesligi Kamiński strzelił trzy gole. Teraz otrzymał nagrodę dla najlepszego piłkarza FC Koeln we wrześniu. "Gratulacje, Jakub!" - przekazał klub w mediach społecznościowych. W tym czasie w trzech spotkaniach zanotował dwie bramki, a w ostatnim starciu ze Stuttgartem przy odrobinie szczęścia mógł mieć na swoim koncie nie jedno, a dwa trafienia.

Niemieckie media słusznie rozpływają się nad 23-latkiem. Podobnie zresztą wygląda sytuacja w FC Koeln, gdzie w mediach społecznościowych często pisze się o Kamińskim. Kibice uważają, że ten transfer jak najbardziej się broni. Dobrze też wygląda ogólna sytuacja zespołu.

FC Koeln po pięciu meczach Bundesligi zajmuje siódme miejsce tabeli z bilansem dwóch zwycięstw, jednego remisu i dwóch porażek.

Skuteczny nie tylko w klubie. Reprezentacja Polski potrzebuje takiego piłkarza

Wrzesień był udany dla Kamińskiego nie tylko w Bundeslidze. Podczas zgrupowania reprezentacji Polski były piłkarz Lecha zachwycił w spotkaniu z Finlandią. Strzelił gola i zanotował asystę. Jan Urban widzi w nim potencjał i stawia na niego w drużynie narodowej, wystawiając go w podstawowym składzie.