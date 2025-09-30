Głos prawdy z Niemiec ws. reprezentanta Polski. Szybko zmienili o nim zdanie

Jakub Kamiński latem został wypożyczony z VfL Wolfsburg do FC Koeln i na razie okazuje się to strzałem w dziesiątkę. Od początku sezonu Polak jest podstawowym zawodnikiem, a w pięciu meczach ligowych zdobył trzy bramki. Co nie przechodzi bez echa w Niemczech.

REKLAMA

Zobacz wideo VAR zabija piękno futbolu? Awantura w studiu! Kosecki: To jest głupota, wycofajmy to

Jakub Kamiński doceniany w Niemczech. Będzie wielki transfer?

- Absolutnie ożywił grę ofensywną Koeln. Zawsze, gdy ma piłkę, potrafi stworzyć zagrożenie. Jest bardzo szybki, dobrze wyszkolony technicznie i niezwykle groźny w pojedynkach. Do tej pory jest też bardzo skuteczny pod bramką. Za każdym razem, gdy ma okazję do strzału, potrafi ją wykorzystać - powiedział Juergen Kemper, dziennikarz niemieckiego portalu express.de, w rozmowie z serwisem WP SportoweFakty.

Obiecujący początek w Kolonii może rozbudzać apetyty na transfer Kamińskiego do jeszcze lepszego zespołu. Jednak zdaniem Kempera na takie dywagacje dużo za wcześnie. - Trudno powiedzieć, czy może grać w silniejszym klubie, ponieważ w Wolfsburgu jego występy były rozczarowujące. Niektórzy oceniali go wręcz jako nieudany transfer. W pierwszych miesiącach w Kolonii pokazał lepsze występy niż przez cały okres gry w Wolfsburg - ocenił. A przypomnijmy, że w "Wilkach" spędził trzy poprzednie sezony.

Według niego dopiero udane występy przez "dłuższy czas" mogą zweryfikować wartość 23-latka dla lepszych drużyn. - Na razie Kolonia to z całą pewnością odpowiednie miejsce dla niego - podkreślil Kemper. I przypomniał, że drużyna z RheinEnergieStadion ma opcję wykupu, która zamieni się w obowiązek w przypadku utrzymania w Bundeslidze.

Jakub Kamiński bryluje w FC Koeln. Jak wpłynie to na reprezentację Polski?

Wysoka dyspozycja piłkarza w klubie była widoczna podczas wrześniowego zgrupowania reprezentacji Polski. Zwłaszcza w meczu z Finlandią (3:1), w którym strzelił gola i asystował przy trafieniu Matty'ego Casha. Czy jego pozycja w drużynie narodowej się umocni?

Zobacz także: Media: Lewandowski podjął decyzję ws. swojej przyszłości

- Zdecydowanie może być istotnym zawodnikiem. Myślę, że w ostatnich meczach dla Polski pokazał, iż może być kluczowym piłkarzem tego zespołu. Obecnie czuje się komfortowo w klubie, dzięki czemu może prezentować swoją najlepszą formę - wyjaśnił niemiecki dziennikarz. Przy czym jest jeden warunek. - Bardzo ważne jest, aby czuł zaufanie trenera i otoczenia - wtedy pokazuje najlepszą wersję siebie - zakończył Kemper.

Jeśli nie wydarzy się nic zaskakującego, to 3 października Jan Urban powoła Jakuba Kamińskiego na nadchodzące mecze reprezentacji Polski z Nową Zelandią (9 października, Stadion Śląski) oraz Litwą (12 października, Kowno). A w dniu ogłoszenia powołań 23-latek może zagrać w ligowym meczu FC Koeln z Hoffenheim.