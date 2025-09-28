Reprezentant Polski się nie zatrzymuje! Wystarczyły cztery minut. Szef

4 - zaledwie tyle minut potrzebował w niedziele popołudnie Jakub Kamiński, by zdobyć bramkę w meczu piątej kolejki Bundesligi: 1. FC Koeln - VfB Stuttgart. Skrzydłowy reprezentacji Polski otrzymał bardzo dobre, prostopadłe podanie do Ragnara Ache i strzałem z dziesięciu metrów obok wybiegającego bramkarza, reprezentanta Niemiec - Alexandera Nubela, zdobył gola dla gospodarzy.

REKLAMA

Zobacz wideo

Kolejny gol Jakuba Kamińskiego w Bundeslidze

- Wspaniały początek dla Kamińskiego i gospodarzy. Trzecie trafienie polskiego skrzydłowego w tym sezonie - mówili komentatorzy Eleven Sports. Goście jednak jeszcze przed przerwą wyrównali. W 28. minucie z rzutu karnego trafił Ermend Demirović. Do przerwy był remis 1:1. W drugiej połowie goście zdobyli zwycięskiego gola na 2:1. Jego autorem był w 81. minucie Josha Vagnoman.

Jakub Kamiński znakomicie spisuje się w tym sezonie. Licząc gola z VFB Stuttgart, jego bilans w Bundeslidze to: sześć spotkań oraz trzy bramki. 23-letni pomocnik trafił również do siatki w wygranym 4:1 meczu u siebie z zespołem SC Freiburg oraz w zremisowanym 3:3 wyjazdowym starciu z Wolfsburgiem. Jego niedzielnego gola można zobaczyć w linku poniżej.

Jakub Kamiński w poprzednich czterech spotkaniach zawsze grał po 90 minut. Kwadrans krócej spędził na boisku w meczu pucharowym z SSV Jahn Regensburg.

Zobacz także: Tak Włosi ocenili debiut Ziółkowskiego w Romie. "Nie zapomni tego"

Jakub Kamiński bardzo dobrze spisał się też na ostatnim zgrupowaniu reprezentacji Polski. Grał 90 minut z Holandią i 80 z Finlandią. Ten drugi pojedynek zakończył z golem i asystą. Jego bilans w koszulce z orzełkiem na piersi to 24 mecze, dwa gole i trzy asysty.