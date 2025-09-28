W 47. minucie było 0:6! Niesamowite, jak potraktowali Polanskiego

Dla Eugena Polanskiego to pierwsza poważna szansa w karierze trenerskiej - do tej pory był trenerem rezerw Borussii Moenchengladbach. Zaczęło się nieźle - od wyjazdowego remisu z Bayerem Leverkusen, który udało się wywalczyć po bramce w doliczonym czasie gry - ale sobotni mecz z Eintrachtem był katastrofą na każdym poziomie.

Tak kibice Borussii potraktowali Polanskiego. Jest wsparcie dla polskiego trenera!

Borussia Moenchengladbach już w 47. minucie przegrywała 0:6. W kolejnych minutach tę różnicę bramkową udało się zmniejszyć, ale podopieczni Polanskiego musieliby dokonać cudu, żeby wywalczyć w tym meczu przynajmniej remis. Ostatecznie spotkanie skończyło się wynikiem 4:6. Co ciekawe, po zakończeniu tego spotkania kibice Borussii nie mieli pretensji do nowego szkoleniowca - najlepszym tego dowodem jest ich reakcja na porażkę. Fani skandowali nazwisko polskiego trenera.

Tę reakcję kibiców zauważył też Roland Virkus, dyrektor sportowy Borussii. - Oczywiście, że to zauważyliśmy i to nam pokazuje: tylko razem możemy wyjść z tego kryzysu. Eugen wyciągnie wnioski z tego meczu i liczymy na to, że zobaczymy poprawę w grze drużyny - powiedział, cytowany przez "Bild".

Polanski ma dostać "uczciwą szansę" na udowodnienie swoich umiejętności. To oznacza, że poprowadzi Borussię Moenchengladbach również w kolejnym meczu ligowym przeciwko Freiburgowi. To spotkanie odbędzie się w niedzielę 5 października. Zachęcamy do śledzenia spotkań Bundesligi w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.