Dramat polskiego trenera w Bundeslidze. Do przerwy było 0:5

Eugen Polanski w reprezentacji Polski rozegrał 19 spotkań. Mimo że w przeszłości grał w niemieckich młodzieżówkach, w 2011 r. trafił do kadry Franciszka Smudy. Rok później wziął udział w rozgrywanym u nas w kraju Euro 2012. Od siedmiu lat nie jest już jednak aktywnym piłkarzem. Zajął się za to pracą trenera. Najpierw był asystentem w FC Sankt Gallen, a potem prowadził drużyny młodzieżowe Borussii Moenchengladbach. W 2022 r. objął drugi zespół tego klubu, gdzie odnosił spore sukcesy. Teraz zaś stanął przed najtrudniejszym wyzwaniem w trenerskiej karierze.
W połowie września pracę stracił szkoleniowiec pierwszej drużyny Borussii - Gerardo Seoane. Władze klubu postanowiły więc dać szansę właśnie Polanskiemu. Wskazały 39-latka jako trenera tymczasowego. Debiut w tej roli wypadł dla niego nie najgorzej. W zeszłą niedzielę Borussia Moenchengladbach niespodziewanie zremisowała na wyjeździe z Bayerem Leverkusen 1:1. Wystarczyło jednak, że minęło sześć dni, by jego ekipa otarła się o kompromitację.
W sobotę Borussia w piątej kolejce Bundesligi podejmowała u siebie Eintracht Frankfurt i w starciu z tym rywalem okazała się zupełnie bezradna. Już po 15. minutach przegrywała 0:2 po golach Robina Kocha i Ansgara Knauffa. Był to jednak dopiero początek dramatu. Między 35. minutą a końcem pierwszej połowy straciła kolejne trzy gole. Najpierw do siatki trafił Jonathan Burkardt, a potem Fares Chaibi i Can Uzun. Do przerwy było więc aż 0:5.
Po zmianie stron Eintracht do zdobycia kolejnej, szóstej bramki potrzebował zaledwie... 71 sekund. Tyle upłynęło od gwizdka do czasu gdy piłkę w bramce po raz drugi umieścił Robin Koch. Wtedy też kamery telewizyjne uchwyciły reakcje polskiego trenera, który tylko siedział na ławce i rozkładał bezradnie ręce.
W końcówce drużyna Polanskiego nagle się przebudziła. W przeciągu sześciu minut bramki dla niej zdobyli Jens Castrop i Haris Tabaković. Siedem minut przed końcem jeszcze jednego gola strzelił Yannik Engelhardt, a w doliczonym czasie na 4:6 wynik ustalił Grant-Leon Ranos. Na niewiele się to jednak zdało. Porażka dla Borussii oznacza spadek na ostatnie miejsce w tabeli Bundesligi. Sobotnie zwycięstwo Heidenheim z Augsburgiem 2:1 sprawiło, że ekipa ta wywalczyła pierwsze w tym sezonie punkty i awansowała na 17. pozycję. Borussia zaś z zaledwie dwoma punktami po pięciu meczach zamyka ligową stawkę.
