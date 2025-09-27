Niewiarygodny rekord Kane'a! Przebił Ronaldo i Haalanda. Kosmos

W piątkowy wieczór Bayern Monachium wygrał u siebie z Werderem Brema 4:0 w piątej kolejce Bundesligi. To już ósma wygrana Bawarczyków z rzędu w tym sezonie! Tak fantastyczna postawa Bayernu to zasługa m.in. Harry'ego Kane'a, który przeciwko Werderowi ustrzelił dublet, dzięki czemu pobił rekord należący do Cristiano Ronaldo i Erlinga Haalanda.

REKLAMA

Zobacz wideo Marcin Borski o aferze podczas meczu: Rozpętała się awantura i skończyłem w szpitalu

Harry Kane z kosmicznym rekordem. Czy ktoś go kiedyś pobije?

Dzięki dwóm bramkom z Werderem Brema Harry Kane ma już 100 goli w barwach Bayernu Monachium! Do osiągnięcia takiego wyniku potrzebował zaledwie 104 spotkań, czym pobił wyczyn Portugalczyka i Norwega. Ronaldo na zdobycie 100 bramek dla Realu Madryt potrzebował 105 spotkań. Dokładnie tyle samo czasu zajęło Haalandowi strzelenie "setki" w koszulce Manchesteru City. To oczywiście rekord Anglika, patrząc na pięć najlepszych lig w Europie w XXI wieku.

Zobacz też: Polski 18-latek robi furorę! Chcą go kluby z Bundesligi

W obecnym sezonie generalnie Harry Kane jest w kosmicznej formie. Ma już 15 bramek i trzy asysty w ośmiu spotkaniach! Tym samym zanotował bezpośredni udział aż przy 18 z 30 goli Bayernu Monachium w obecnych rozgrywkach.

A jak prezentują się ogólne dokonania i zdobycze Harry'ego Kane'a na początku trzeciego sezonu dla Bawarczyków? W 104 meczach zdobył 100 bramek i zanotował 29 asyst. Z Bayernem wygrał dotychczas dwa trofea - mistrzostwo i Superpuchar Niemiec. Dwukrotnie został królem strzelców Bundesligi, a raz wygrał Złotego Buta dla najlepszego strzelca w Europie w sezonie 2023/2024.

Kolejny mecz Bayern Monachium rozegra we wtorek 30 września o godz. 21:00 na wyjeździe z Pafos FC w drugiej kolejce fazy ligowej Ligi Mistrzów.