"Promocja" na Harry'ego Kane'a! Za taką cenę każdy go zechce

Kane przybył do Bawarii w 2023 roku. Jego pierwszy sezon nie zakończył się zdobyciem żadnego trofeum, co dało środowisku amunicję do szyderstw, że świetny piłkarz i legenda Tottenhamu przyniosła ze sobą klątwę byłego zespołu, który nie potrafił niczego wygrać. O taki stan rzeczy trudno było jednak obwiniać nowy nabytek, który był jednym z najlepszych graczy "Die Roten". Wreszcie Kane w ubiegłym roku dopiął swego i poprowadził drużynę do mistrzostwa kraju, a w obecnym sezonie wygrał Superpuchar Niemiec. Jest liderem Bayernu, dla którego w 103 meczach zdobył 98 goli i zaliczył 29 asyst. Tylko w obecnej kampanii zdobył już 13 goli, na co potrzebował zaledwie siedmiu gier.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski już tylko rezerwowym w Barcelonie? Żelazny: Nie wyobrażam sobie, że przegra rywalizację

Trzeci sezon będzie ostatnim w Bayernie? Szokująca klauzula odstępnego

32-latek związał się z Monachium umową, która obowiązuje do czerwca 2027 roku. Jak donosi niemiecki "Bild", w kontrakcie istnieje jednak zapis, który jest potencjalnym zagrożeniem dla klubu. Według dziennikarzy, wraz z końcem sezonu 2025/2026 Kane'a zacznie obowiązywać klauzula wykupu wynosząca 57 milionów funtów (około 65 mln euro).

Oczywiście, to dalej sporo pieniędzy, zwłaszcza jak na piłkarza, który za rok będzie miał rocznikowo 33 lata i zaledwie 12 miesięcy do końca kontraktu. Ale obecna Kane nie zdradza żadnych symptomów, by nagle miał stracić formę. Ba, przykład Lewandowskiego, który z Bayernu przeszedł do Barcelony pokazuje, że dobrze prowadzący się środkowy napastnik może strzelać mnóstwo bramek nawet i po 35. roku życia.

Innymi słowy, w kolejce po Kane'a może ustawić się grupka najbogatszych klubów, dla których wydanie 65 milionów euro na pozyskanie czołowego snajpera Europy może jawić się jako okazja. Ostatnie słowo w kwestii transferu należeć będzie jednak do samego piłkarza. A ten świetnie czuje się w obecnym klubie. Dodatkowo, jak donosi "Bild" by klauzula weszła w życie, Kane musi poinformować Bayern o zamiarze odejścia przed końcem zimowego okna transferowego.