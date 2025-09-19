Niemcy zwariowali na punkcie reprezentanta Polski. "Wszyscy go kochamy"

23-latek w ostatnich tygodniach imponuje formą strzelecką. Pod koniec sierpnia trafił w wygranym 4:1 spotkaniu z Freiburgiem. Następnie ustalił wynik podczas meczu Polska - Finlandia na 3:1. Po powrocie do klubu strzelił gola na 3:3 Wolfsburgowi. Dokonał tego w 14. minucie dogrywki, a trafienie z pewnością miało dla niego wyjątkowy smak, gdyż właśnie z tego klubu Polak jest wypożyczony do Kolonii.

Media społecznościowe FC Koeln oszalały. "Dzień dobry, polscy przyjaciele!"

Kamiński stał się bohaterem zespołu, ale jego wyczyny nie uszły uwadze także nad Wisłą. W końcu po odejściu Roberta Lewandowskiego do FC Barcelony, gole Polaków w Bundeslidze stały się prawdziwą rzadkością. Dlatego, kiedy 23-latek strzelił drugą bramkę i to w dodatku na wagę remisu w 104. minucie meczu, osoby odpowiadające za klubowe media społecznościowe FC Koeln zauważyły, że posty związane z Kamińskim cieszą się znacznie większą popularnością od innych wpisów. I rozpoczęło się szaleństwo z nimi związane.

Zaczęło się od wpisu, który anglojęzyczne konto FC Koeln opublikowało na X dzień po meczu z Wolfsburgiem. "Ja kocham Jakuba Kamińskiego. Ty kochasz Jakuba Kamińskiego. Wszyscy kochamy Jakuba Kamińskiego" - głosił opis ze zdjęciem piłkarza, który zgromadził sześć tysięcy polubień.

Kolejny wpis: "Tak wygląda ktoś, kto w tym sezonie nie przegrał meczu ani dla klubu, ani dla kraju". Pod nim oczywiście fotka "Kamyka". I dwa tysiące "lajków".

To nie uszło uwadze administratora konta, który w kolejnej wiadomości napisał "Wygląda na to, że dotarliśmy na polskiego Twittera. Serdeczne „cześć, jak się masz?" dla wszystkich naszych polskich przyjaciół!".

Z kolejnymi dniami następowało dalsze bratanie się niemieckiego klubu z nowo przybyłymi polskimi fanami. "Śpij dobrze to our Polish friends!". "More Kamiński? More Kamiński" - głosiły kolejne wpisy.

W środę FC Koeln opublikowało mema z podpisem "Problemy, których nie spodziewaliśmy się mieć w zeszłym tygodniu...". Na obrazku widniał człowiek przed ciężkim wyborem: wrzucać kolejne wpisy o Kamińskim czy jednak tweety ze słowami "Dzień dobry" skierowanymi do Polaków.

Administrator konta w żartobliwy sposób przedstawił też, jak obecnie wygląda jego dzień pracy w klubowych mediach społecznościowych.

W międzyczasie nastąpiła także kolaboracja FC Koeln z anglojęzycznym profilem Ekstraklasy, która przypomniała wszystkich piłkarzy grających zarówno w polskiej lidze jak i niemieckim zespole. Poza Kamińskim byli to m.in. Sławomir Peszko, Paweł Olkowski czy Lukas Podolski, który jest legendą klubu z Kolonii.

Oczywiście to nie wszystkie z wymienionych wpisów, które dotyczą Jakuba Kamińskiego lub są skierowane do polskich fanów. Ci zaś z wielką sympatią przyjęli inicjatywę FC Koeln. "Admin, nadaje Ci polskie obywatelstwo", "Admin podwyżka za content i kreatywność", Dbajcie o naszego Kubę! Sporo Polaków wam będzie kibicować" - głoszą komentarze fanów z Polski.