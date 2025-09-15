Od lipca 2019 r. Eugen Polanski jest nieprzerwanie związany z Borussią Moenchengladbach. W sezonie 21/22 były reprezentant Polski odpowiadał za drużynę Borussii do lat 17, a potem objął stanowisko trenera w drużynie rezerw. - Od pół roku czuję już, że jestem gotowy, by objąć pierwszą drużynę Borussii. Tak jak mówię - liga nie jest tu kluczowa. Nie chciałbym jednak obejmować zespołu, który walczy o spadek i zostały mu trzy mecze - mówił Polanski w jednym z wywiadów, gdy mówił o swoich trenerskich ambicjach. Teraz ma przed sobą życiową szansę.

Eugen Polanski objął klub Bundesligi. Do odwołania. Życiowa szansa

W poniedziałkowe popołudnie Borussia poinformowała kibiców w oficjalnym komunikacie, że Polanski został tymczasowym trenerem klubu z Moenchengladbach w Bundeslidze. "Polanski zastąpi zwolnionego trenera do odwołania" - czytamy.

Pracę stracił Szwajcar Gerardo Seoane, który prowadził Borussię od czerwca 2023 r. Co prawda Borussia awansowała do drugiej rundy Pucharu Niemiec, ale w Bundeslidze zremisowała z HSV (0:0) i przegrała ze Stuttgartem (0:1) i Werderem Brema (0:4). Borussia znajduje się w strefie spadkowej Bundesligi z zaledwie jednym punktem.

Jeszcze nie tak dawno wydawało się, że nowym trenerem Borussii zostanie Amerykanin Pellegrino Matarazzo (aktualnie bez klubu, wcześniej Hoffenheim) lub Argentyńczyk Martin Demichelis (ostatnio Monterrey). Tak się jednak nie stało.

Polanski zadebiutuje w roli trenera Borussii Moenchengladbach w niedzielnym meczu z Bayerem Leverkusen. Dawniej Polanski grął na poziomie Bundesligi w barwach Borussii Moenchengladbach, Mainz oraz Hoffenheim.

Polanski mógł pracować w Polsce. "Prowadziłem rozmowy"

W ostatnich tygodniach Polanski był przymierzany do pracy w Polsce. Najpierw jego nazwisko pojawiło się w kontekście rozpoczęcia pracy w Łódzkim Klubie Sportowym, a potem Polanski został kandydatem do zastąpienia Goncalo Feio w Legii Warszawa. Warto dodać, że Polanski zagrał 19 meczów w reprezentacji Polski.

- Prowadziłem rozmowy z polskimi klubami. To było jakieś pół roku temu. Nie ma dla mnie większego znaczenia, czy mój kolejny klub będzie z Niemiec, Polski, Austrii, czy Holandii. Chciałbym dostać szansę i w rozmowach usłyszeć o projekcie, który mnie przekona - przekazał Polanski w wywiadzie z portalem weszlo.com.