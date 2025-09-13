Grabara tylko wrócił z kadry i od razu taka wtopa. Sam w to nie wierzył

Kamil Grabara niedawno wrócił do reprezentacji Polski po niespełna trzyletniej przerwie (pierwsze powołanie od mistrzostw świata 2022). Mecze z Holandią (1:1) oraz Finlandią (3:1) przesiedział na ławce rezerwowych, a powrót do gry w klubie okazał się daleki od wymarzonego.

Kamil Grabara wrócił do bramki VfL Wolfsburg. To miało wyglądać inaczej

W "polskim" meczu VfL Wolfsburg, klub bramkarza, podejmuje FC Koeln, gdzie gra Jakub Kamiński (wyszedł od pierwszej minuty). W piątej minucie goście przeprowadzili akcję lewą stroną, a Marius Buelter wycofał piłkę do Jana Thielmanna. Ten był niepilnowany i uderzył na bramkę, niemal tam, gdzie stal Grabara, który popełni duży błąd.

26-latek nie złapał futbolówki, tylko odbił ją przed siebie. Na to tylko czekał Luca Waldschmidt, który z bliska popisał się skuteczną dobitką. Przede wszystkim skorzystał z błędu polskiego bramkarza, jednak nie popisał się też Joakim Maehle, który był wyraźnie za resztą linii obrońców Wolfsburga i złamał linię spalonego. Co skrzętnie wykorzystał strzelec gola. Najlepszym podsumowaniem tej sytuacji było bezradne rozłożenie rąk przez Polaka.

Kamil Grabara nie popisał się w meczu VfL Wolfsburg - FC Koeln

Mniej więcej w połowie pierwszej części spotkanie zostało przerwane z powodu obfitych opadów deszczu. A po wznowieniu gry gospodarze doprowadzili do remisu. Po wrzutce Maximiliana Arnolda z rzutu wolnego bramkę głową zdobył Mohamed Amoura.

Dla Kamila Grabary to trzeci występ w tym sezonie Bundesligi. I wiadomo, że na pierwsze czyste konto jeszcze poczeka - w poprzednich spotkaniach pokonywali go piłkarze Heidenheim (3:1) oraz Mainz (1:1).