Oto jaki baner Niemcy wywiesili na trybunach

Banery czy transparenty pojawiające się na stadionach piłkarskich często nawiązują nie tylko do drużyn, które biorą udział w meczu, ale też wydarzeń historycznych. To właśnie o nich postanowili przypomnieć kibice 1. FC Heidenheim 1846, a więc klubu, który od 2023 roku występuje w rozgrywkach Bundesligi.

Taki baner pojawił się w Niemczech. Nawiązanie do czasów II wojny światowej

Wszystko miało miejsce w piątek przed meczem 1. kolejki Bundesligi, w którym Heidenheim podejmowało Wolfsburg Kamila Grabary. Na trybunach stadionu w południowych Niemczech pojawił się baner z wizerunkiem George'a Elsera. To niemiecki stolarz, który w 1939 roku próbował przeprowadzić zamach na Adolfa Hitlera. Podłożył bombę w piwiarni "Bürgerbräukeller", w której miał pojawić się kanclerz Rzeszy, ale ta wybuchła, dopiero kiedy już opuścił obiekt.

Elser trafił do obozu koncentracyjnego w Dachau, gdzie sześć lat później został stracony. 9 kwietnia miała miejsce 80. rocznica jego śmierci. Do historii przeszedł jako jeden z najbardziej znanych niemieckich przeciwników nazizmu w czasach II wojny światowej. Bywa nazywany "niekochanym bohaterem Niemiec", który próbował zmienić bieg historii.

Kibice Heidenheim początkowo zamierzali wywiesić baner w dokładną rocznicę śmierci Elsera, ale - jak informuje portal "Fussballmafia.de" - z przyczyn organizacyjnych nie było to możliwe. Ostatecznie ich zespół nie zdołał odnieść w 1. kolejce Bundesligi zwycięstwa. Wolfsburg triumfował 3:1 po bramkach Andreasa Skova Olsena, Mattiasa Svanberga oraz Mohameda Amoura. Kamila Grabarę zaskoczył natomiast Leo Scienza.