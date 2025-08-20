Niemcy pieją z zachwytu nad reprezentantem Polski. "Najwyższy czas"

23-latek zasilił klub z Wolfsburga latem 2022 roku, przenosząc się do Niemiec z Lecha Poznań za 10 milionów euro. Przez trzy lata rozegrał dla nowego pracodawcy 78 spotkań, w których strzelił 5 bramek i zaliczył 10 asyst. Przy czym nie zawsze mógł liczyć na miejsce w pierwszym składzie, a stabilizację w zespole utrudniało to, że trenerzy co rusz dawali mu na boisku różne zadania. W efekcie Kamiński grał aż na sześciu pozycjach! Najczęściej był to lewy atak, ale zdarzało mu się biegać nawet na prawej i lewej obronie.

Obóz FC Koeln zachwycony Polakiem? Tak twierdzą Niemcy

Po tym, jak w sezonie 2024/2025 Kamiński zagrał w Wolfsburgu 26 spotkań, które jednak przełożyły się tylko na 1260 minut, klub i piłkarz zdecydowali się na wypożyczenie do FC Koeln. Tam zaś Polak wywarł bardzo dobre wrażenie w okresie przygotowawczym, o czym na X poinformował dziennikarz Eleven, Tomasz Urban.

- SportBild obwołał Kubę Kaminskiego... wygranym przygotowań. Piszą, że Kuba zachwyca wszystkich swoją dynamiką. Kamiński, jak zwykle w Niemczech, jest królem meczów bez stawki. Najwyższy czas przełożyć to w końcu na ligę - napisał Urban.

22-krotny reprezentant Polski ma już za sobą debiut w nowych barwach. 17 sierpnia FC Koeln rozegrało mecz z trzecioligowym Jahn Regensburg w ramach pierwszej rundy Pucharu Niemiec. Faworyci z Kolonii wygrali tamto spotkanie 2:1, a Kamiński spędził na boisku 75 minut, tym razem na pozycji ofensywnego pomocnika.

Dla beniaminka Bundesligi najważniejsze będą jednak rozgrywki ligowe. W pierwszej kolejce FC Koeln zagra na wyjeździe z FSV Mainz. Spotkanie odbędzie się w niedzielę 24 sierpnia o godzinie 15:30.