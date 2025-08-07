Kane podszedł do karnego przeciw byłemu klubowi. Cały świat się śmieje

Harry Kane już niedługo rozpocznie swój trzeci sezon w Bayernie Monachium. W ramach przygotowań jego obecna drużyna zmierzyła się w czwartek z tą byłą - Tottenhamem. W trakcie towarzyskiego starcia na Allianz Arenie doszło do zaskakującej wpadki z jego udziałem.

Internet zapłonął po tym karnym Kane'a. "To było celowe"

W 14. minucie Kane podszedł do rzutu karnego. Wtedy wydarzyło się coś, co trudno wytłumaczyć. Angielski napastnik tuż przed strzałem poślizgnął się i kopnął piłkę w taki sposób, że ta poszybowała wysoko w górę. Spektakularne pudło mocno rozbawiło internautów. - Harry Kane się poślizgnął i wysłał piłkę na Księżyc. Nie wykorzystał karnego przeciwko Spurs! - napisał profil "The Touchline" na platformie X.

Od razu też pod wpisem pojawiły się bardzo sugestywne komentarze. "Zrobił to celowo!", "Zrobił to specjalnie", "Wygląda na to, że Harry Kane wciąż jest lojalnym Kogutem", "Wiem, że celowo to zmarnował, ale nie mogę tego udowodnić", "To jego pierwszy w historii niecelny rzut karny w koszulce Bayernu Monachium. Szaleństwo, że akurat w meczu ze Spurs", "Aresztujcie tego człowieka. To było celowe" - śmiali się internauci.

Oczywiście w ten sposób nawiązali do tego, że Kane przez długie lata był właśnie napastnikiem Tottenhamu. Do jego grup młodzieżowych trafił w 2004 r. Później kilka razy był wypożyczany, ale ostatecznie odszedł z niego dopiero w 2023 r.

Teorie, jakoby Kane zmarnował karnego celowo, można jednak włożyć między bajki. Zwłaszcza że dwie minuty wcześniej strzelił gola. Tym samym przyczynił się do zwycięstwa Bayernu 4:0. Pozostałe bramki zdobyli Kingsley Coman, Lennart Karl i Jonah Kusi Asare.