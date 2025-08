Przegrywali już 0:3. Wtedy reprezentant Polski zaczął show. Wystarczyła minuta

- Chcę jednak strzelać więcej goli niż ostatnio w Wolfsburgu - zapowiadał Jakub Kamiński po transferze do FC Koeln. I jeśli reprezentant Polski w nowym sezonie będzie trafiał tak, jak w sparingu z Vitesse, to w nowym klubie będą mieli z niego wiele pociechy. Piłkarzowi wystarczyła minuta, aby dwukrotnie pokonać bramkarza. To pozwoliło jego zespołowi wrócić na właściwe tory.