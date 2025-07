W trakcie letniego okna transferowego FC Barcelona szukała wzmocnień na pozycji lewego skrzydłowego. Numerem jeden na liście życzeń był Nico Williams, ale ten przedłużył kontrakt z Athletikiem do czerwca 2035 r. Potem Barcelona starała się o Luisa Diaza, natomiast wymagania finansowe Liverpoolu były nie do spełnienia przez mistrzów Hiszpanii. Ostatecznie się więc skończyło na wypożyczeniu Marcusa Rashforda z Manchesteru United, którego Barcelona może wykupić za 30 mln euro. Teraz wyjaśniła się przyszłość Luisa Diaza.

Bayern uprzedził Barcelonę. Luis Diaz przenosi się do Bundesligi. "Wyjątkowy zawodnik"

Diaz nie jest już piłkarzem Liverpoolu. Kolumbijczyk zmienił klub i przeniósł się do Bayernu Monachium, który zapłacił za niego 70-75 mln euro. W ten sposób Diaz zajmie miejsce Leroya Sane, który odszedł do Galatasaray. - Cieszymy się, że mogliśmy go sprowadzić do Bayernu. Takie transfery działają wtedy, gdy wszystko się układa. Nasi kibice mogą oczekiwać wyjątkowego zawodnika - przekazał Max Eberl, dyrektor sportowy Bayernu. Diaz podpisał kontrakt do czerwca 2029 r.

- Udało nam się pozyskać jednego z najlepszych lewoskrzydłowych w Premier League - stwierdził Jan-Christian Dressen, dyrektor generalny Bayernu. - Bayern to jeden z największych klubów na świecie. Chcę pomóc mojej nowej drużynie moim stylem gry i osobowością - przekazał Diaz po podpisaniu kontraktu. Kolumbijczyk grał w Liverpoolu w latach 2022-2025, wystąpił w blisko 150 meczach i wygrał mistrzostwo Anglii.

Diaz będzie rywalizował o miejsce w wyjściowym składzie Bayernu z Francuzem Kingsleyem Comanem, Francuzem Michaelem Olise i Niemcem Serge'em Gnabrym.

Diaz jest trzecim transferem Bayernu w letnim oknie, po Jonathanie Tahu z Bayeru Leverkusen i Tomie Bischofie z Hoffenheim. Niewykluczone, że do tego grona dołączy Nick Woltemade z Vfb Stuttgart.

Media sprzyjające Barcelonie reagują na transfer Diaza. "Doczekał się spełnienia prośby"

Hiszpańskie media odnotowały transfer Diaza do Bayernu. "Bayern pozyskuje Diaza za fortunę. Bawarski klub oficjalnie podpisał kontrakt z Diazem, który przez większą część lata był łączony z Barceloną. Diaz doczekał się spełnienia swojej prośby o odejście z Liverpoolu tego lata. Chociaż Kolumbijczyk wolał trafić do Barcelony, to wysokie wymagania Liverpoolu uniemożliwiły transfer" - pisze "Mundo Deportivo". "Po przejściu badań medycznych w Monachium Diaz jest już nowym graczem Bayernu" - dodaje "Sport".