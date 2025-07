Stało się. Reprezentant Polski ma nowy klub w Bundeslidze!

To już oficjalne. 22-krotny reprezentant Polski Jakub Kamiński zmienił klub i w nowym sezonie nie będzie już grać dla Wolfsburga. Nie oznacza jednak to, że opuszcza Niemcy. Nadal będzie występować za naszą zachodnią granicą, a w nowym klubie powitano go optymistycznie.