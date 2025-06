Fatalne wieści po awansie do Ligi Mistrzów. "Najwyższa kara w historii"

60 - tyle punktów zdobył w minionym sezonie Eintracht Frankfurt. To pozwoliło na sensacyjne zajęcie trzeciego miejsca w Bundeslidze, a co za tym idzie powrót do Ligi Mistrzów. Jednak już po zakończeniu sezonu klub otrzymał potężny cios.

Eintracht Frankfurt surowo ukarany za to, co robili kibice. "Największa kara w historii klubu"

O wszystkim poinformowała w czwartek 12 czerwca niemiecka federacja (DFB). "489 100 euro kary dla Eintrachtu Frankfurt" - ogłoszono. Z czego wynika ta, jak napisał serwisu fussballmafia.de, "największa kara w historii klubu"? Otóż Sąd Sportowy DFB nałożył ją na wniosek Komitet Kontroli DFB "w związku z dziesięcioma przypadkami niesportowego zachowania kibiców w ośmiu meczach Bundesligi".

Przy tym jest ważne zastrzeżenie. "Klub może przeznaczyć do 162 800 euro z tej kwoty na własne środki bezpieczeństwa lub zapobiegania przemocy, co musi udowodnić DFB do 31 grudnia 2025 r. Następnie wymieniono wszystkie występki kibiców, które złożyły się na karę.

Lista kar nałożonych na Eintracht Frankfurt

17 stycznia 2025 r. - przed i w trakcie meczu z Borussią Dortmund zapalili co najmniej 94 race. Kara to 94 tys. euro .

. 8 lutego 2025 r. - wystrzelili co najmniej ośmiu rakiet i zapalenie dwunastu rac przed meczem z Borussią Moenchengladbach. Rozpoczęcie meczu opóźniono o półtorej minuty. Kara to 45 tys. euro .

. 16 marca 2025 r. - przymocowali duży baner do wewnętrznego ogrodzenia przed sektorem gości w meczu z VfL Bochum, co osłabiło to funkcjonalność trzech bram ewakuacyjnych i ratunkowych oraz opóźniło spotkanie. Ponadto, opuszczając stadion w proteście, podpalili łatwopalny materiał na siedzisku, które następnie się zapaliło. Spowodowało to uszkodzenie mienia. Kara to 35 tys. euro.

29 marca 2025 r. - zapalili co najmniej 80 rac, a także jedną petardę przed i w trakcie meczu Bundesligi. Kara to 81 tys. euro.

5 kwietnia 2025 r. - przed drugą połową meczu z Werderem Brema zapalili co najmniej 45 rac i osiem bomb dymnych. Z powodu dymu mecz został opóźniony o prawie cztery minuty. W 78. minucie w sektorze gości zapalono trzy kolejne race. Kara to 82,5 tys. euro .

. 20 kwietnia 2025 r. - zapalili 40 rac i osiem bomb dymnych przed meczem z FC Augsburg, opóźniając rozpoczęcie meczu o 30 sekund. Kara to 57,6 tys. euro .

. 4 maja 2025 r. - bezpośrednio przed rozpoczęciem meczu Bundesligi z 1. FSV Mainz zapalili trzy bomby dymne i odpalili baterię około 20 fajerwerków. Krótko po rozpoczęciu meczu i na początku drugiej połowy zapalili łącznie 39 rac i trzy migające światła. W 16. minucie kibice Frankfurtu zerwali również ogrodzenie zabezpieczające za bramką i rzucili na boisko papierowe kulki. W 30. minucie grę trzeba było przerwać na około trzy minuty podczas rzutu rożnego dla Mainz, ponieważ kibice Frankfurtu rzucali papierowymi kulkami, zapalniczkami i dwoma masztami flagowymi w zawodnika Mainz, który miał wykonać rzut rożny. Sędzia asystent został uderzony w twarz papierową kulką, a w plecy masztem flagowym. W tym samym miejscu, w 38. i 44. minucie, w wykonawcę rzutów rożnych dla Mainz ponownie rzucano przedmiotami, co utrudniało mu wykonanie rzutu. Kara to 90 tys. euro.

11 maja 2025 r. - w czwartej i 16. minucie meczu z FC St. Pauli kibice Frankfurtu rzucili na boisko cztery zapalniczki po celebracji gola przez gości. Kara to 4 tys. euro.

Na koniec komunikatu DFB podkreślono, że Eintracht Frankfurt "zgodził się z ośmioma werdyktami, które obecnie są prawnie wiążące".