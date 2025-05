Oto następca Xabiego Alonso w Bayerze Leverkusen. Już oficjalnie!

"Real Madryt CF ogłasza, że Xabi Alonso będzie menadżerem przez kolejne trzy sezony, od 1 czerwca 2025 r. do 30 czerwca 2028 r. (...) Wraca do klubu jako jeden z najlepszych trenerów na świecie" - pisali w niedzielne popołudnie wicemistrzowie Hiszpanii. Pojawiło się więc pytanie, kto zastąpi Alonso w Bayerze Leverkusen. Media dywagowały, że jego następcą zostanie były szkoleniowiec Manchesteru United, który od niemal roku pozostawał na bezrobociu. W poniedziałkowy poranek wszystko stało się jasne.

Erik ten Hag nowym trenerem Bayeru Leverkusen! "Klub oferuje doskonałe warunki"

Bayer poinformował o zatrudnieniu Erika ten Haga. "Witamy w Leverkusen!" - pisał klub na X. Działacze ujawnili również, na jak długo związali się z Holendrem. "Bayer nawiązał współpracę z 55-latkiem, który będzie zasiadał na stanowisku nowego trenera. Klub podpisał z nim kontrakt do 30 czerwca 2027 roku" - informowali w oficjalnym powitaniu.

W dalszej części artykułu wymienili sukcesy, które święcił Holender w trakcie kariery. Największe odnosił na ławce Ajaksu Amsterdam - trzy mistrzostwa kraju, dwa Puchary i jeden Superpuchar Holandii. "W przyszłości kolekcjoner tytułów wniesie do Bayeru swoje bogate doświadczenie" - czytamy.

Głos w sprawie zatrudnienia zabrał też sam zainteresowany. - Bayer jest jednym z najlepszych klubów w Niemczech i należy także do rozszerzonej europejskiej elity. Klub oferuje doskonałe warunki, a dyskusje z zarządem zrobiły na mnie duże wrażenie - podkreślał ten Hag w rozmowie z klubowymi mediami. - Przyjechałem do Leverkusen, żeby potwierdzić ambicje, które wzrosły na przestrzeni ostatnich lat. To ekscytujące zadanie budować coś razem i rozwijać ambitny zespół w tej fazie zmian - dodawał.

Solidny, choć nie w pełni satysfakcjonujący sezon Bayeru

Bayer Leverkusen będzie ósmym klubem w karierze Holendra. Oprócz Ajaksu czy Manchesteru United prowadził też drugą drużynę Bayernu Monachium, a także m.in. FC Utrecht. I jak wspominaliśmy, najlepiej radził sobie w ekipie z Amsterdamu.

Bayer zakończył sezon tylko z jednym tytułem na koncie - Superpucharem Niemiec. Z Ligi Mistrzów odpadł na etapie 1/8 finału, natomiast z Pucharu Niemiec w półfinale. Bundesligę zakończył na drugiej lokacie ze stratą aż 13 punktów do mistrza Bayernu Monachium.