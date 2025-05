Niemcy od rana trąbią o Kownackim. "To poruszyło kibiców"

Kariera Dawida Kownackiego jest pełna wzlotów i upadków. W 2017 roku odchodził z Lecha Poznań za 4 mln euro z łatką wielkiego talentu i nadziei reprezentacji Polski. Jednak nie wszystko się potoczyło tak, jak powinno. W 2019 roku Włosi wypożyczyli go do Fortuny Duesseldorf, która w 2020 roku wykupiła go za 6,75 mln euro. W klubie radził sobie różnie, więc w 2022 r. został wypożyczony do Lecha Poznań, gdzie zaczął wracać do formy strzeleckiej.

REKLAMA

Zobacz wideo Goncalo Feio zostanie w Legii Warszawa? Żelazny: Nie powinien w ogóle pracować w Legii

Tragedia rodzinna Dawida Kownackiego

Po powrocie do klubu coś się zmieniło. W kampanii 2022/2023 strzelił 16 goli i dołożył 10 asyst, co zaowocowało transferem do Bundesligi, a dokładniej Werderu Brema. Tam jednak odbił się od ściany, więc w sierpniu 2024 roku ponownie trafił do Duesseldorfu, gdzie w 28 meczach zdobył 13 bramek i zanotował pięć asyst.

Strzelił gola w wygranym meczu z Schalke, ale zamiast się z niego cieszyć - padł na kolana ze łzami w oczach i spojrzał w niebo. "To poruszyło nie tylko jego kolegów z Fortuny Düsseldorf, ale i kibiców klubu z II ligi. Napastnik stracił ukochanego dziadka kilka dni wcześniej i mimo to nadal twierdził, że jest gotowy do gry" - piszą dziennikarze "Bilda".

Niepewna przyszłość Dawida Kownackiego

Dawid Kownacki bardzo dobrze czuje się w Duesseldorfie i chciałby tam zostać, a klub zapewnił sobie możliwość wykupu Polaka z Werderu za 2,5 mln euro. "Nie obchodzi mnie nic, po prostu skorzystajcie z opcji wykupu Kownackiego" - pisał jakiś czas temu jeden z kibiców na portalu X.

Jak się jednak okazuje - mecz z Magdeburgiem 18.05 może być jego ostatnim w tym klubie. O wszystkim informuje "Bild", który twierdzi, że "dla drużyny z drugiej ligi będzie to trudne do osiągnięcia" - czytamy.

Fortuna Duesseldorf wciąż ma szansę na awans do Bundesligi. Po 33. kolejkach zespół zgromadził 53 pkt i traci dwa punkty do trzeciego miejsca, gwarantującego grę w barażach.

Zobacz też: Nie do wiary, co wyprawia polski napastnik. "Po prostu go wykupcie"

"Chciałby tu teraz zostać. Również dlatego, że pomimo wielu wzlotów i upadków, zdobył szacunek wielu ludzi w Duesseldorfie" - czytamy w "Bildzie". Na koniec gazeta cytuje trenera Fortuny Klausa Allofsa, który wypowiedział się o przyszłości Kownackiego: "Skomentujemy kwestie personalne dopiero po naszym ostatnim meczu sezonu" - powiedział.