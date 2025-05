To on ma być następcą Xabiego Alonso. Ależ to byłby hit

Xabi Alonso jest jednym z najbardziej utalentowanych trenerów na świecie. Jego Bayer Leverkusen zdobył w poprzednim sezonie mistrzostwo Niemiec, nie ponosząc nawet jednej porażki. W bieżącym sezonie drużyna również spisywała się świetnie, ale musiała uznać wyższość Bayernu Monachium, który wygrał ligę. Ekipa hiszpańskiego szkoleniowca po 32 kolejkach jest druga i ma na koncie 68 punktów.

Xabi Alonso odchodzi z Bayeru Leverkusen. Wiemy, kto może zająć jego miejsce

Kontrakt Alonso wygasa wraz z zakończeniem tego sezonu i wiemy już, że nie zostanie przedłużony. Niedawno Bayer oficjalnie potwierdził odejście trenera. "Po prawie dwóch i pół roku i w okresie największych sukcesów w historii klubu, nasz główny trener Xabi Alonso odejdzie pod koniec sezonu" - czytamy w komunikacie. Zdaniem mediów Alonso ma objąć Real Madryt, który szykuje się na odejście Carlo Ancelottiego.

Co z kolei z Bayerem Leverkusen? Wieści w sprawie tego klubu przekazał Florian Plettenberg. Dziennikarz uważa, że ekipę z Niemiec ma przejąć Cesc Fabregas. Hiszpanem interesuje się również RB Lipsk, ale to właśnie Bayer ma na niego najmocniej naciskać. "Odejście Cesca Fabregasa z Como staje się coraz bardziej prawdopodobne" - napisał na Twitterze. Fabregas bardzo dobrze radzi sobie w Como. Najpierw awansował z tą drużyną do Serie A, a w tym sezonie utrzymał ją w elicie. Po 36 kolejkach zajmuje 10. miejsce w tabeli z dorobkiem 48 punktów.

Innego zdania jest natomiast Kicker. Niemcy niedawno ujawnili, że Bayer ma przejąć Erik ten Hag. "Bayer nie tylko zdecydował, że jest to główny kandydat, ale już prowadzi rozmowy z tym trenerem i są one przynajmniej na bardzo zaawansowanym etapie, a może być nawet tak, że wszystko jest już dogadane. To oznacza, że klub w przypadku odejścia Xabiego Alonso będzie mógł zareagować natychmiastowo" - informowali Niemcy.

Przed Xabim Alonso jeszcze dwa mecze na ławce trenerskiej Bayeru. Najpierw w niedzielę o 15:30 jego zespół zagra z Borussią Dortmund, a następnie 17 maja zmierzy się z FSV Mainz.