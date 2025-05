Alonso do Realu, a tu takie wieści. To on ma zastąpić go w Leverkusen!

Xabi Alonso jest obecnie jednym z najbardziej rozchwytywanych na rynku trenerów. Jego Bayer Leverkusen zdobył w poprzednim sezonie mistrzostwo Niemiec, nie ponosząc nawet jednej porażki. Teraz już nie jest tak dobrze - mistrzem prawie na pewno będzie Bayern - ale Bayer ma zapewnione wicemistrzostwo.

Alonso trafi do Realu? Bayer Leverkusen już ma plan

Od dawna Xabiego Alonso wskazuje się na następcę Carlo Ancelottiego w Realu Madryt. I wiele wskazuje na to, że tak faktycznie się stanie. Hiszpan grał w przeszłości w Realu, był też jednym z podopiecznych włoskiego szkoleniowca. Wydaje się, że jego przejście do klubu - prędzej czy później - jest nieuniknione. I raczej wydarzy się to prędzej, co oznacza, że w Bayerze Leverkusen również powinni mieć przygotowane nazwisko jego następcy.

I zdaniem portalu kicker.de tak właśnie jest. Niemiecki serwis zwraca uwagę, że w Leverkusen jest to już tradycja, że klub jest dobrze przygotowany na zmianę szkoleniowca. Nowym trenerem Bayeru w przypadku odejścia Xabiego Alonso ma zostać Erik ten Hag.

"Bayer nie tylko zdecydował, że jest to główny kandydat, ale już prowadzi rozmowy z tym trenerem i są one przynajmniej na bardzo zaawansowanym etapie, a może być nawet tak, że wszystko jest już dogadane. To oznacza, że klub w przypadku odejścia Xabiego Alonso będzie mógł zareagować natychmiastowo" - informuje kicker.de.

Erik ten Hag wybił się swoją pracą w Ajaxie Amsterdam (2017-2022). W latach 2022-2024 Holender był trenerem Manchesteru United, ale tam nie poszło mu najlepiej. Od października pozostaje bez pracy, zwolniono go po fatalnym początku sezonu, gdy wygrał tylko cztery z 14 spotkań. W ostatnich miesiącach łączono go m.in. z Feyenoordem i RB Lipsk.