21-letni ofensywny pomocnik w seniorskim zespole Aptekarzy występuje od 2020 roku. Od dawna posiadał opinię ogromnego talentu, którego eksplozja nastąpiła w ubiegłym sezonie. Wówczas stał się motorem napędowym ofensywy w ekipie dowodzonej przez Xabiego Alonso, która wywalczyła mistrzostwo Bundesligi, nie przegrywając ani jednego spotkania w tych rozgrywkach. Do tego Bayer dołożył triumf w Pucharze Niemiec, a jedyny mecz w sezonie przegrał w finale Ligi Europy. Tam lepsza okazała się Atalanta Bergamo, która zwyciężyła 3:0. Niemiec w trakcie całej kampanii rozegrał 49 spotkań na wszystkich frontach, w których strzelił 18 bramek i zaliczył 20 asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Kto zdobędzie Złotą Piłkę? Raphinia czy Yamal? "On jest kozakiem"

W tym roku Aptekarzom nie idzie już aż tak dobrze. Na trzy kolejki przed końcem Bundesligi mają 8 punktów straty do Bayernu Monachium, więc jest niemal pewne, że nie uda im się obronić tytułu. Grę w europejskich pucharach zakończyli na etapie 1/8 Ligi Mistrzów, w którym ulegli waśnie Bawarczykom. Z kolei w DBF Pokal dotarli do półfinału, lecz tam sensacyjnie przegrali 1:2 z trzecioligową Arminią Bielefeld.

Bayern prowadzi w wyścigu po Wirtza? Wszystko na to wskazuje

Pomimo gorszego sezonu pod względem drużynowym, indywidualnie Wirtz wciąż prezentuje wysoki poziom. W 42 grach zdobył 15 bramek i 13 asyst. Jego niezmiennie dobra gra utrzymuje zainteresowanie wielkich klubów, o którym mówiło się już od jakiegoś czasu. Najpoważniejszymi kandydatami do sprowadzenia Wirtza były Real Madryt, Manchester City oraz Bayern. Jak jeszcze w połowie kwietnia informował niemiecki "Bild", piłkarzowi najbliżej było do porozumienia się z Realem.

We wtorek portal "Foot Mercato" podał wiadomość, że Wirtz ostatecznie obrał inny kierunek i osiągnął porozumienie z Bayernem. Według informacji wspomnianej strony Bawarczykom udało się dogadać z Wirtzem w podstawowych kwestiach kontraktu, chociaż wynagrodzenie i czas trwania umowy nie zostały podane do wiadomości.

Nie oznacza to jednak, że gwiazda Bayeru na pewno przejdzie do ligowego rywala. Teraz umowę pomiędzy sobą muszą bowiem wypracować oba kluby, a Aptekarze nie będą chcieli tanio sprzedać swojej największej gwiazdy, która posiada kontrakt do 2027 roku. "Bild" informował, że klauzula wykupu Wirtza wynosi 125 milionów euro i zapewne taka kwota transferu będzie interesowała klub z Leverkusen.

Obecny brak porozumienia pomiędzy niemieckimi zespołami oznacza jednak, że w grze o 21-latka wciąż pozostają Real i City, choć aktualnie znajdują się na pozycji gorszej od Bayernu. Z kolei najmniej prawdopodobną opcją jest przedłużenie przez Wirtza kontraktu z Bayerem. Zwłaszcza w obliczu zakusów klubu z Madrytu na zatrudnienie Xabiego Alonso na stanowisku trenera klubu.