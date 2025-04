Hiszpanie ogłaszają ws. Xabiego Alonso. "Odliczanie rozpoczęte"

Wiele wskazuje na to, że latem dojdzie do przetasowań trenerskich w kilku największych klubach w Europie. Tak może być w przypadku Realu Madryt, w którym Carlo Ancelotti może po obecnym sezonie pożegnać się z posadą. Chociaż "Królewscy" dalej są w grze o mistrzostwo i Puchar Hiszpanii, to ich gra nie porywa i skończyła się rozczarowaniem w ćwierćfinale Ligi Mistrzów, ulegając Arsenalowi w dwumeczu aż 1:5.

Xabi Alonso i Bayer Leverkusen czekają na Real Madryt

Kto może zastąpić Carlo Ancelottiego na stanowisku? Najwyżej stoją akcję Xabiego Alonso, a więc obecnego szkoleniowca Bayeru Leverkusen, z którym wygrał już mistrzostwo, Puchar i Superpuchar Niemiec.

Dziennik "AS" informuje, że władze niemieckiego klubu są pogodzone, z tym że Alonso odejdzie z klubu po zakończeniu obecnego sezonu. Jakby tego było mało, to nie zamierzają mu w tym nawet przeszkadzać. Wszystko za sprawą gentlemeńskiej umowy między klubem a trenerem.

"W obliczu niestabilnej sytuacji Carlo Ancelottiego i zainteresowania Realu Madryt, pochodzący z Tolosy Xabi Alonso jest typowany na głównego kandydata do objęcia sterów w Madrycie. Klub z Leverkusen już to akceptuje: odliczanie rozpoczęte" - czytamy.

Dodano, że chociaż nie było oficjalnego kontaktu ze strony Realu Madryt, to w Leverkusen zdają sobie sprawę, że nastąpi on prędzej niż później. Między Bayerem a Alonso jest umowa, że jeśli po trenera zgłosi się piłkarz drużyny, w której grał, to niemiecki klub nie będzie robił problemów ws. odejścia.

"Znaki są coraz bardziej wyraźne: cztery kolejki mogą zakończyć jeden z najwspanialszych okresów w najnowszej historii niemieckiego klubu. I początek nowego rozdziału dla Xabiego w elicie europejskiej piłki" - podkreślono. Cała sytuacja związana z przyszłością Alonso powinna wyjaśnić się w najbliższych trzech-czterech tygodniach.